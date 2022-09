Inarritus "Bardo" geht für Mexiko ins Oscarrennen

Alejandro Gonzalez Inarritu, der bereits für die Regie von The Revenant - Der Rückkehrer" und Birdman, oder (die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit)" mit dem Regieoscar und für Letzteren auch noch mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet wurde, hat erneut die Chance auf den Oscar.

Medienberichten zufolge hat Mexiko jetzt Inarritus aktuellen Film Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten", der im Wettbewerb von Venedig seine Weltpremiere gefeiert hatte, für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Der Film, der in Deutschland ab 17. November in ausgewählten Kinos gezeigt wird, bevor er am 16. Dezember bei Netflix startet, erzählt die Geschichte eines aus Mexiko stammenden Journalisten und Dokumentarfilmer, der in Los Angeles lebt. Nach dem Gewinn einer prestigeträchtigen internationalen Auszeichnung ist er gezwungen, in sein Heimatland zurückzukehren, nicht ahnend, dass ihn diese Reise ihn an seine existenziellen Grenzen bringen wird.

Achtmal waren Filme aus Mexiko bisher für den Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film"/"Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert gewesen, zweimal davon mit Filmen von Inarritu: Amores Perros" (2001) und Biutiful" (2011). 2019 hatte Alfonso Cuarons Roma" den Auslandsoscar zum bisher einzigen Mal nach Mexiko geholt.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.