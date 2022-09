Fatih Akin und Diane Kruger machen Marlene-Dietrich-Miniserie

Das wird eine Serie, die die Welt gerne sehen will: Der Filmemacher Fatih Akin und die Schauspielerin Diane Kruger tun sich für eine Miniserie über die berühmte deutsche Filmdiva Marlene Dietrich zusammen.

Fatih Akins und Diane Krugers letzte fruchtbare Zusammenarbeit "Aus dem Nichts" brachte den Preis für die beste Schauspielerin in Cannes und den Golden Globe für den besten fremdsprachigen Film ein. Es macht also viel Sinn, dass sich die beiden jetzt wieder für die von UFA Fiction und bombero international produzierte Miniserie "Marlene" (AT) über die Filmlegende Marlene Dietrich zusammentun, bei der Kruger auch Executive Producer ist.

Ebenso Produzenten bei der Miniserie sind Akin selbst und Nurhan Sekerci-Porst von bombero international sowie der UFA-CEO Nico Hofmann, Sebastian Werninger und Herman Weigel.

Grundlage des fünfteiligen Formats bildet die Biografie "Meine Mutter Marlene" von der Tochter Maria Riva. "Es wird nicht nur die erste Serie sein, die ich je geschrieben und inszeniert habe, sondern auch die größte Herausforderung meiner Filmkarriere", wird Akin über das Projekt zitiert, das sich bereits in Produktion befindet. Marlene Dietrich sei nicht nur eine Filmikone, sondern auch eine Frau im Exil, eine deutsche Immigrantin in den USA, eine Widerstandskämpferin und so viel mehr gewesen.

Marlene Dietrich ist einer der größten Weltstars, die aus der deutschen Filmgeschichte bislang hervorgegangen ist. Über ihren UFA-Durchbruch mit "Der blaue Engel" bis zu den cineastischen und extravaganten Geschenken, die sie gemeinsam mit Josef von Sternberg in Hollywood drehte, Deutschland unter den Nazis zurückließ und in den USA die Truppen im Zweiten Weltkrieg unterstützte, bietet diese Biografie ein reichhaltiges Fundament.