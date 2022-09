Kinocharts Deutschland Trend: Die Magie ist zurück

Es kommt wieder Bewegung in deutschen Kinocharts, einmal mehr dank Local Product: Nicht einmal ein ganzes Jahr nach dem Original legt auch Die Schule der magischen Tiere 2" wieder ganz oben los in den deutschen Kinocharts, diesmal sogar auf Platz eins (der erste Teil war hinter Keine Zeit zu sterben" gestartet). In 553 Kinos kam die zweite Verfilmung nach den Erfolgsbüchern von Margit Auer am ersten Tag auf 22.000 Ticketverkäufe und 160.000 Euro Umsatz. Ein direkter Vergleich mit Die Schule der magischen Tiere" würde hinken: Der hatte am ersten Tag 50.000 Besucher geschafft, allerdings war er im letzten Jahr Mitte Oktober ins Rennen gegangen, als bereits das halbe Land Herbstferien hatte und die Kinderzielgruppe eben bereits mühelos am ersten Tag ins Kino gehen konnte - was sich an dem für einen Familienfilm vergleichsweise schwachen Multiplikator von 5 ablesen lässt: Das gesamte erste Wochenende hatte 250.000 Zuschauer betragen. Diese Zahlen hat die Fortsetzung von Sven Unterwaldt jetzt auch fest im Visier, mal abwarten, wie sich der Film im Verlauf des Wochenendes entwickelt.

Platz zwei holte sich gestern der Vorwochenspitzenreiter Ticket ins Paradies", der es zum Auftakt des dritten Wochenendes auf 16.000 gelöste Eintrittskarten und 145.000 Euro Kasse brachte. Bis Sonntag könnten noch einmal sechsstellige Besucherzahlen drin sein. Avatar - Aufbruch nach Pandora" folgt mit 8500 Kinogängern und 95.000 Euro Einspiel. Hier ist ein Gesamtwochenende von etwa 70.000 Besuchern zu erwarten. Platz vier geht an den neu gestarteten Horrorfilm "Smile - Siehst Du es auch", der am ersten Tag in 305 Kinos 10.500 Menschen gruselte und auf diese Weise 90.000 Euro umsetzen konnte. Bis Sonntag kann man mit etwa 70.000 Besuchen rechnen. Die Top fünf beschließt Don't Worry Darling", der sein zweites Wochenende mit knapp 8000 Zuschauern und knapp 70.000 Euro Umsatz beginnt. Auch hier könnten für das Gesamtwochenende 70.000 Ticketverkäufe getätigt werden.

Auf Platz sechs startet der neue Film von Michael Bully Herbig: Tausend Zeilen" mit Elyas M'Barek und Jonas Nay kam in 540 Kinos auf knapp 8000 Besucher und knapp 70.000 Euro Umsatz. Es ist mit einem ersten Wochenende um die 75.000 Zuschauer zu rechnen. Herbigs letzte Regiearbeit davor, Ballon", war vor fast exakt vier Jahren mit 105.000 Kinogängern gestartet.