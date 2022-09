"Sorgen Sie dafür, dass das Licht am Set nicht ausgeht!"

Im Vorfeld der auf 4. Oktober verschobenen Bund-Länder-Beratungen zur Energiekrise haben sich Produzentenallianz und VTFF in einem gemeinsamen Schreiben mit zwei Kernforderungen an die BKM und das Bundeswirtschaftsministerium gewandt.

Während Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner am gestrigen Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz eine Energiepreisbremse ankündigten und ein Entlastungspaket in einem Umfang von rund 200 Mrd. Euro ankündigten, finden am 4. Oktober Bund-Länder-Beratungen zur Energiekrise statt, dies aufgrund der Corona-Infektion des Kanzlers etwas später als ursprünglich geplant.

Im Vorfeld dieser Beratungen haben sich die Produzentenallianz und der VTFF mit einem gemeinsamen Schreiben an die BKM sowie das Bundeswirtschaftsministerium gewandt. Darin wird kurz die Situation für die Film- und Serienproduktion skizziert und in diesem Zusammenhang eine "gemeinsame Anstrengung von Wirtschafts- und Kulturpolitik" angemahnt. Konkret geht es um Maßnahmen in zwei Kernbereichen, die es den Produktions- und Dienstleistungsunternehmen ermöglichen sollen, die "aktuelle Preisexplosion" zu überstehen: Eine Öffnung des Energiekostendämpfungsprogramms im Rahmen des Entlastungspakets III und die Anerkennung gestiegener Energiekosten als "aufgrund höherer Gewalt oder damit vergleichbarer Umstände" entstehender Mehrkosten, für die Nachbewilligungen bei der Förderung möglich sind - wie dies zuvor bei Pandemie-bedingten Mehrkosten der Fall war.

Das von Björn Böhning und Achim Rohnke, den Geschäftsführern der beiden Verbände unterzeichnete Schreiben im Wortlaut:

"Sehr geehrter Herr Minister, Sehr geehrte Frau Staatsministerin,

mit großer Sorge blickt die Film- und Fernsehbranche auf den anstehenden Winter. Die Bundesregierung hat mit den Entlastungspaketen I & II wichtige Weichen gestellt, um Bürger:innen und Unternehmen unter die Arme zu greifen. Doch klar ist auch: Die größten Belastungen sind erst für den Winter zu erwarten. Daher appellieren wir anlässlich der bevorstehenden MPK mit der Bundesregierung an Sie: Sorgen Sie dafür, dass das Licht am Set nicht ausgeht!

Wie die gesamte Wirtschaft ist die Film- und Serienproduktion mit flächendeckenden Kostensteigerungen konfrontiert. Gesamtwirtschaftliche Gründe sind etwa die Inflation von inzwischen acht Prozent oder Personalknappheit. In zwei spezifischen Bereichen steigen die Belastungen jedoch weit über dieses allgemeine Maß hinaus: Bei Bau und Material sowie Strom und Kraftstoffen wird die Kostensteigerung auf mindestens 30 Prozent geschätzt.

Der Grund für diese Kostenexplosion ist klar: Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die daraus folgende neue Energieunsicherheit. Dies bestätigte zuletzt das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln in der am 12. September erschienenen Studie Wirtschaftliche Auswirkungen der Corona- Pandemie und des Ukraine-Kriegs.

Aktuell in Produktion befindliche Filme und Serien sind weitestgehend vor Kriegsausbruch und der daraus folgenden Energiekrise budgetiert und finanziert worden. Der Ausbruch dieses Kriegs in Europa hat in den letzten Monaten bei einigen vor allem großvolumigen Produktionen zu einer massiven Kostensteigerung geführt. Damit die Produktions- und Dienstleistungsunternehmen diese Preisexplosion überstehen können, bedarf es einer gemeinsamen Anstrengung von Wirtschafts- und Kulturpolitik:

1. Energiekosten-Rettungsschirm auch für kleine und mittelständische Unternehmen

Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. Diese Struktur sichert die Vielfalt und Innovationsfähigkeit der kreativen Branchen - auch in der Film- und Fernsehproduktion. Viele dieser Unternehmen können die explodierenden Mehrkosten nicht auffangen. Das BMWK hat mit den Überbrückungshilfen ein Programm geschaffen, das kleinen und mittelständischen Betrieben in der Pandemie effektiv geholfen hat. Diese Maßnahme sollte jetzt Vorbild sein für einen echten Rettungsschirm für den Mittelstand! Mit dem Entlastungspaket III muss das Energiekostendämpfungsprogramm auch für die Produktions- und Dienstleistungsunternehmen geöffnet werden.

2. Filmförderung für Energiekostensteigerungen ertüchtigen

Die Filmförderungseinrichtungen von Bund und Ländern haben einen entscheidenden Beitrag geleistet, die Produktionsbranche in der Pandemie zu stabilisieren. Ein effektives und wirkungsvolles Instrument ist die in den Förderrichtlinien vorgesehene Anerkennung zusätzlicher Kosten "aufgrund höherer Gewalt oder damit vergleichbarer Umstände".Diese Möglichkeit der Nachbewilligung sollte jetzt auch für die gestiegenen Energiekosten eingeräumt werden (§ 7.5 Abs. 2 GMPF-Förderrichtlinie, §16 Abs. 6 (DFFF I) und §27 Abs. 6 (DFFF II) DFFF-Richtlinie). Die ausreichenden Fördereinrichtungen müssen dringend mit den notwendigen zusätzlichen Mitteln ausgestattet werden, um die Produktionstätigkeit in Deutschland nicht zu gefährden. In Anbetracht der Dimension des finanziellen Schadens und der möglichen negativen Auswirkungen auf den Filmstandort Deutschland sollten sie jetzt für die schwierigen Wintermonate ertüchtigt werden."