Foto des Tages: "Die Drei von der Müllabfuhr"-Doppel im Dreh

Produktion

"Die Drei von der Müllabfuhr" bekommen zwei neue Folgen: In Berlin steht Uwe Ochsenknecht wieder als Käpt´n Träsch Werner, gemeinsam mit Jörn Hentschel und Aram Arami vor der Kamera von Hagen Bogdanski (Regie & Kamera). Folge 9 ("Altlasten" AT) schrieb Julia Drache gemeinsam mit Viktoria Assenov, Folge 10 ("Arbeit am Limit" AT) schrieb Gernot Gricksch. In weiteren Rollen spielen: Adelheid Kleineidam, Martin Glade,Frank Kessler, Axel Werner und Laura Louisa Garde. In Episodenrollen: Udo Samel, Leslie Malton, Leander Haußmann, Dirk Martens u.v.a. "Die Drei von der Müllabfuhr" ist eine Produktion der Bavaria Fiction im Auftrag der ARD Degeto. Produzentin und Kreatorin ist Doris Zander, Producerin Fräncy Schröder. Redaktionell betreut Barbara Süßmann die Erfolgsreihe. Das Foto zeigt: Jörn Hentschel, Uwe Ochsenknecht, Aram Arami (vo., v.l.n.r.), Fräncy Schröder, Rainer Strecker, Doris Zander, Hagen Bogdanski, Kai Lentrodt (Mitte, v.l.n.r.) sowie Frank Kessler (hinten) Foto: ARD Degeto/Hagen Bogdanski (PR-Veröffentlichung)