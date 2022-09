RTL+ bringt endlich DC-Serie "Peacemaker" an den Start

Fans des DC-Universums sollten sich den 13. Oktober fest in ihrem Kalender vermerken. Die gefeierte DC-Serie "Peacemaker" von Regisseur James Gunn wird in Deutschland exklusiv bei RTL+ zu sehen sein. Das Spinoff von dem Kinokult "The Suicide Squad" mit Action-Star John Cena in der Titelrolle des "Peacemaker" läuft in den USA bei HBO Max, ist eines der erfolgreichsten Serien-Originals des vergangenen Jahres und wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.

"Peacemaker" folgt den explosiven Eskapaden der Figur, die John Cena nach James Gunns Film "The Suicide Squad" aus dem Jahr 2021 wieder aufgreift - ein überzeugend eitler Mann, der um jeden Preis an den Frieden glaubt, egal wie viele Menschen er töten muss, um ihn zu bekommen.

Im Rahmen des prestigeträchtigen Seriencamp Festivals (6. bis 9. Oktober) werden die ersten beiden Folgen des "Peacemaker" am 8. Oktober in München gezeigt.