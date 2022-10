Videostarts: Die Filmneuheiten im November

Die Informationen zu den einzelnen Produkten finden Sie auf den Filmseiten verlinkt unter "Video/DVD-Fassungen des Films", samt der genauen VÖ-Termine. Digitalstarts können wir aus technischen Gründen derzeit leider nicht gleichwertig zu physischen VÖs aufnehmen (ein Relaunch ist in Arbeit); deren Termine finden sich soweit bekannt auf der Filmseite unter "Erstausstrahlung" (bei Dienst-spezifischen Starts), bzw. bei den physischen Leihprodukten unter "Leihfenster" (bei generischen Digitalstarts).

Auch der dritte Herbstmonat bringt die traditionelle Neuheiten-Flut auf dem (physischen) Heimkinomarkt: 62 Spielfilm-Erstveröffentlichungen*, davon 29 nach Kinostart und 33 Videopremieren erscheinen im November von den uns meldenden Vertriebsfirmen.

Vormonat (Nachmeldung):

''X" (Capelight/AL!VE)

1979 will eine Gruppe junger Filmemacher/innen auf einer abgeschiedenen Farm einen Porno drehen, was bei den alten Besitzern blutige Reaktionen auslöst. Heftiger Retro-Slasher von Ti West mit einer herausragenden Mia Goth in Doppelrolle.

Nach Kinostart:

''AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe" (EuroVideo/Port au Prince)

Eine reifere Schauspielerin freundet sich mit einem jungen Dieb mit Sprachstörung an. Beide wollen ihr bisheriges Leben hinter sich lassen. Geschichte einer Amour fou von Nicolette Krebitz mit Sophie Rois und Nachwuchstalent Milan Herms.

''Alles in bester Ordnung" (EuroVideo/Filmwelt)

Eine leidenschaftliche Sammlerin gerät an ihren aufgeräumten neuen Nachbarn. Feine Indiekomödie über zwei sehr gegensätzliche Menschen, von der als Christiane F. bekannt gewordenen Natja Brunckhorst.

''Arthur Malediction" (Capelight/AL!VE)

Eine Gruppe von Fans der Minimoys ist ihren Helden auf der Spur und besucht den Drehort, doch dort erwartet sie das Grauen. Horrorvariante zum von Luc Besson geschaffenen Familienfilmfranchise.

''Beast - Jäger ohne Gnade" (Universal Pictures)

Ein Familienurlaub in Südafrika wird für einen Vater und seine Töchter zum Horrortrip, als sie von blutrünstigen Löwen gejagt werden. Survivalthriller von Genrespezialist Baltasar Kormakur mit "Luther" Idris Elba und Sharlto Copley aus "District 9".

''Boonie Bears - Ein tierisches Abenteuer" (Lighthouse/MovieBiz Films)

Die Bärenbrüder und ihr menschlicher Freund erleben ein Abenteuer in einem besonderen Wildpark. Animationsspaß für Kinder nach chinesischem Hitfranchise.

''Corsage" (Alamode/AL!VE)

Elisabeth von Österreich will nicht mehr in einem höfischen Korsett leben. Marie Kreutzer zeichnet ein modernes und feministisches Bild von Kaiserin Sisi.

''Don't Worry Darling" (Warner Home Video/Universal Pictures)

In einer utopischen Wohnsiedlung scheint die Welt vor allem für Männer perfekt zu sein. Spannender Mysterythriller von Schauspielerin Olivia Wilde in aparter visueller Umsetzung, exquisit besetzt mit Florence Pugh, Harry Styles und Chris Pine.

''Der Engländer, der in den Bus stieg und bis ans Ende der Welt fuhr" (Capelight/AL!VE)

Ein Witwer unternimmt eine Busreise quer durch Großbritannien und wird durch seine vielen Begegnungen in den sozialen Medien bekannt. Liebenswertes Drama mit Charaktermime Timothy Spall.

''France" (MFA Video/MFA+ Cinema/AL!VE)

Eine Starjournalistin kämpft sich nach einem verschuldeten Autounfall selbstbewusst aus einer Abwärtsspirale. Sehr moderne Dramödie von Bruno Dumont mit Léa Seydoux.

''Der Gesang der Flusskrebse" (Sony Pictures)

Eine alleine in den amerikanischen Sümpfen aufgewachsene junge Frau wird nach einem Mord als Tatverdächtige abgestempelt. Melodramatisches Außenseiterdrama und US-Kinohit nach Bestsellervorlage mit Daisy Edgar-Jones aus der Serie "Normal People".

''Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" (Warner Home Video/Universal Pictures)

Episodische Historienkomödie nach der TV-Reihe "Sketch History", die geschichtliche Ereignisse neu interpretiert durch den Kakao zieht, besetzt mit einem Who's Who der deutschen Comedyszene.

''Das Glaszimmer" (Lighthouse/Farbfilm)

1945 kurz vor Kriegsende flieht eine junge Mutter mit ihrem Sohn aus der Großstadt in ihr bayrisches Heimatdorf, wo die Nazi-Ideologie noch stark ist. Bewegendes Zeitgeschichtsdrama aus Sicht eines elfjährigen Jungen.

''The Invitation - Bis dass der Tod uns scheidet" (Sony Pictures)

Eine junge Frau wird zu einer Hochzeit auf einen britischen Landsitz eingeladen und muss feststellen, dass die Gesellschaft dort höchst blutrünstig ist. Moderner vampirischer Horror mit Nathalie Emmanuel aus "Game of Thrones".

''Ein Junge namens Weihnacht" (Studiocanal/Plaion Pictures)

Ein halbverwaister Junge namens Nikolaus will im hohen Norden seinen Vater finden und trifft unterwegs auf magische Wesen. Charmante Familien-Fantasy, die nach Buchvorlage eine moderne Weihnachsgeschichte erzählt.

''Das Licht, aus dem die Träume sind" (good!movies/Camino/EuroVideo)

Ein Junge in Indien schließt begeisterte Freundschaft mit einem Filmvorführer. Nostalgische Liebeserklärung an die Kraft des Kinos.

''Mein Sohn" (EuroVideo)

Leises Roadmovie über eine komplexe Mutter-Sohn-Beziehung von Regiedebütantin Lena Stahl, mit Anke Engelke und Jonas Dassler, beim Filmfest München ausgezeichnet.

''Meine Stunden mit Leo" (EuroVideo)

Eine frisch verwitwete ältere Frau will die in ihrem Leben verpasste Erotik nachholen und engagiert einen jungen Callboy. Witziges, gefühlvolles und gewagtes Zweipersonenstück mit Emma Thompson und Daryl McCormack.

''Mia and Me - Das Geheimnis von Centopia" (Highlight/Constantin/Universal Pictures)

Mia versucht die magische Lotusinsel und ihre Bewohner samt Einhörnern vor einem Eroberer zu retten. Erste Kinoadaption der erfolgreichen Fantasy-Animationsserie für Kinder aus deutsch-internationaler Koproduktion.

''Nope" (Universal Pictures)

Die Eigentümer einer abgelegenen Farm für Hollywood-Filmpferde werden Zeugen einer unheimlichen Erscheinung am Himmel. Origineller SciFi-Horror von Genrebender Jordan Peele ("Get Out", "Wir") mit dezent gesellschaftskritischen Untertönen.

''Plan A - Was würdest du tun?" (good!movies/Camino/EuroVideo)

Drama um einen Holocaust-Überlebenden, der sich einer Gruppe von Kämpfern anschließt, die die jüdischen Opfer mit einem radikalen Plan rächen wollen, mit August Diehl und Sylvia Hoeks.

''The Survivor" (Leonine)

Ein Boxer, der Auschwitz überlebte, will mit einem Kampf bekannt werden, um seine große Liebe wieder zu finden. Packendes Drama nach wahren Begebenheiten von Filmemacherlegende Barry Levinson.

''Töchter" (EuroVideo)

Turbulenter Roadtrip durch halb Europa von zwei Freundinnen und einem Vater, mit Birgit Minichmayr, Alexandra Maria Lara und Josef Bierbichler, nach Bestsellervorlage von Lucy Fricke.

''Top Gun Maverick" (Paramount/Universal Pictures)

Fliegerass Maverick muss eine Gruppe junger Piloten für einen gefährlichen Auftrag ausbilden. Spektakuläres spätes Hochglanz-Sequel des Achtziger-Hit-Films, der Tom Cruise endgültig zum Superstar machte, voller unfassbarer Flugaction.

''Trümmermädchen - Die Geschichte der Charlotte Schumann" (UCM.One/Good to Go/Tonpool)

Eine Gruppe Frauen emanzipiert sich im Nachkriegs-Deutschland von 1946. Ungewöhnliches Zeitgeschichtsdrama von Oliver Kracht ("Irrlicht"), gleichzeitig historisch und modern, und mehrfach preisgekrönt.

''Vier Wände für Zwei" (WVG Medien/24B)

Eine frustrierte Ehefrau freundet sich bei der Suche nach ihrer Traumwohnung mit deren freigeistiger derzeitiger Eigentümerin an. Ebenso wortwitzige wie nachdenkliche spanische Dramödie nach einem Theaterstück.

''Warten auf Bojangles" (Studiocanal/Arthaus/Plaion Pictures)

Die turbulente Liebesgeschichte eines Paares, aus den Augen ihres kleinen Sohnes beschrieben. Märchenhafte Dramödie aus Frankreich mit Virginie Efira und Romain Duris.

''Wie im echten Leben" (good!movies/Neue Visionen/EuroVideo)

Eine renommierte Schriftstellerin jobbt zur Recherche undercover als Reinigungskraft und freundet sich mit einer taffen Putzfrau an. Zu Herzen gehende Dramödie um gesellschaftliche Gräben mit Juliette Binoche.

''Willkommen in Siegheilkirchen" (Pandora/AL!VE)

Biografischer Animationsfilm (Arbeitstitel: "Rotzbub") über die Kindheit des derb-subversiven Starkarikaturisten Manfred Deix in einem ultrakonservativen Dorf der österreichischen Nachrkriegszeit.

''Zwischen uns" (EuroVideo)

Eine junge Mutter kämpft für ein harmonisches Zusammenleben mit ihrem autistischen Sohn. Beeindruckendes Drama mit Liv Lisa Fries und Jona Eisenblätter.

Videopremieren:

''1-Up" (Leonine)

Eine junge Wettkampf-Gamerin wird aus ihrem männerdominierten Team gemobbt und stellt eine Mädchen-Videospielerinnengruppe zusammen. E-Sports-Jugenddramödie nicht nur für weibliche Nerds, u.a. mit Ex-"Batwoman" Ruby Rose als Trainerin.

''Beyond the Summit - Am Gipfel des Annapurna" (EuroVideo)

Ein wenig erfahrener Bergsteiger will den schwierigen Annapurna allein erklimmen, und trifft dabei auf eine zurückgezogen überwinternde Frau. Alpinistendrama aus Spanien über zwei Extremkletterer, die ihre persönlichen Dämonen bekämpfen.

''Bram Stoker's Van Helsing" (Lighthouse)

Ende des 19. Jahrhunderts leidet die junge Lucy an einer mysteriösen Krankheit, bis der hinzugezogene Professor Van Helsing einen Vampirfluch diagnostiziert. Preisgünstiger britischer Kostümhorror frei nach der klassischen Romanvorlage.

''Break Through the Line of Fire" (Spirit Media/WVG Medien)

Ein ehemaliger Bodyguard versucht seine in einen Drogendeal geratene entführte Tochter zu retten. Nicht unspektakuläre Baller-Action aus China im Stil traditionellen Videothekenfutters.

''The Climbers" (AL!VE/CherryBomb Films)

1960 will eine Gruppe chinesischer Bergsteiger den Mount Everest über die gefährliche Nordseite erklimmen. Survival-Abenteuerdrama aus China mit Jing "Jacky" Wu und Ziyi Zhang.

''Dear Elizabeth" (Splendid/WVG Medien)

Eine freundliche Nervensäge versucht zu beweisen dass er eine prominente Schauspielerin von früher kennt, stellt dabei jedoch seine privaten Nachrichten öffentlich online. Charmante Komödie mit einer Riege an US-Serienstars.

''East of the Mountains" (Dolphin/Plaion Pictures)

Ein todgeweiht kranker Mann versucht sich in eine Waldhütte zurückzuziehen, gerät dabei jedoch erst an einen bösen Nachbarn und dann an eine fürsorgliche Tierärztin. Melancholisches Abenteuerdrama mit Tom Skerritt und Mira Sorvino.

''Eiskalter Engel" (Plaion Pictures)

Im abgelegenen Anwesen eines Schriftstellers und seiner Familie nistet sich eine geheimnisvolle junge Frau als Kindermädchen ein. Solider belgischer Thriller mit Benoit Poelvoorde ("Mann beißt Hund") vom sonst unkonventionelleren Fabrice Du Welz.

''Exploited" (Splendid/I-On New Media/WVG Medien)

Ein Studienanfänger entdeckt auf einem Speicherstick mörderische Webcam-Videos und verliebt sich in einen Mitstudenten. Nicht unorigineller Mix aus twistreichem Horrorthriller und Drama um sexuelle Identität.

''The Free Fall" (Tiberius Film/AL!VE)

Eine junge Frau erwacht mit Amnesie, und ihr vermeintlich besorgter Ehemann behauptet sie wollte Selbstmord begehen. Ansehnlicher Gaslighting-Mysterythriller mit übernatürlichem Twist.

''Grimms Kinder - Die Boten des Todes" (EuroVideo)

Ein Jüngling zieht auf der Suche nach einer zukünftigen Frau durch das Märchenland der Gebrüder Grimm. Deutsche Fantasykomödie mit Horrorelementen auf Garagenfilmniveau mit einer Riege an C-Promis.

''Hanuman: Shadow Master" (Splendid/WVG Medien)

Ein Nachtwächter wird in einem heruntergekommenen Krankenhaus von Kultisten ermordet und kehrt mit Superkräften zurück. B-Mix aus Martial-Arts-Action und Okkulthorror vom Singapur-geborenen US-Underground-Regisseur Pearry Teo.

''Hetzjagd - Auf der Spur des Killers" (Plaion Pictures)

Zwei Ermittler jagen in den 1990er-Jahren den "Ripper von Rostow", der als größter Serienmörder Russlands gilt. Solider düsterer True-Crime-Killerthriller für Fans harter Nordic-noir-Krimis.

''Infinity - Unbekannte Dimension" (Tiberius Film/AL!VE)

Eine junge Frau erwacht wieder und wieder gefesselt in einer scheinbar menschenleeren Welt. Origineller britischer B-SciFi-Thriller, der den Corona-Lockdown beim Dreh kreativ nutzte, mit einem Gastauftritt von Ian "Gandalf" McKellen.

''The Killer - Someone Deserves to Die" (Splendid/WVG Medien)

Ein Ex-Auftragskiller versucht ein junges Opfer eines Prostitutionsrings vor einer Flut an Gangstern zu retten. Wildes Actionbrett aus Südkorea mit angenehmer Neigung zur Selbstironie.

''Last Looks" (Leonine)

Ex-Cop Waldo wird von einer früheren Freundin gebeten, bei der Aufklärung des Mordes an der Frau eines Filmstars zu helfen. Unterhaltsame Krimikomödie nach Buchvorlage mit großer Starriege um Charlie Hunnam und einen selbstironischen Mel Gibson.

''Let It Snow" (Plaion Pictures)

Eine Snowboard-Urlauberin verliert auf einsamer Piste ihren Verlobten und wird von einem brutalen Schneemobilfahrer verfolgt. Solider Survivalthriller aus Osteuropa vor toller Naturkulisse.

''The Long Dark Trail" (Splendid/I-On New Media/WVG Medien)

Zwei Brüder fliehen vor ihrem gewalttätigen Vater und geraten auf die Suche nach ihrer verschollenen Mutter tief in düstere Wälder. Um Atmosphäre bemühter preisgünstig inszenierter Okkultgrusler in meist nachtdunkler Naturkulisse.

''Die Märchenprinzessin" (Dolphin/Plaion Pictures)

Ein Teenager-Mädchen landet in einem Märchenreich, wo sie sich als Prinzessin gegen eine böse Hexe beweisen muss. Nette Family-Fantasy als Mix aus Realfilm mit Handpuppen.

''Marie und der Nussknacker" (EuroVideo)

Durch einen Weihnachtswunsch schrumpft eine junge Frau auf Spielzeugröße und muss sich mit Hilfe eines Prinzen einer Rattenarmee erwehren. Durchaus charmante und witzige Fantasy-Animation aus Russland auf internationalem Niveau.

''Die Mörder meines Sohnes" (Atlas Film/AL!VE)

Ein U-Bahn-Fahrer mit Vergangenheit versucht nach dem tragischen Tod seines Sohnes die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Eurothriller mit solider französisch-spanischer Besetzung: Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet.

''Operation Seawolf" (Tiberius Film/AL!VE)

Gegen Ende des 2. Weltkriegs sollen deutsche U-Boote bis nach Amerika vordringen, gejagt von der US-Zerstörerflotte. Hölzerne Kriegsaction mit Trash-Appeal aus ungewohnter Perspektive, mit Frank Grillo und Dolph Lundgren.

''Payback - The Debt Collector" (Lighthouse)

Ein trauernder Familienvater gerät wegen einer schönen Stripperin zwischen gnadenlose Schuldeneintreiber und ihre Opfer. Solider Crime-Thriller mit Alex Pettyfer ("Beastly") und Mike Vogel ("Under the Dome").

''Romantik à la Carte" (Meteor Film/AL!VE)

Eine junge amerikanische Köchin erbt ein Strandcafé in Australien und rauft sich dort mit dem misstrauischen Personal zusammen, allen voran dem ruppigen Chefkoch. Trotz gängiger Genremuster überdurchschnittlich charmante Romantikkomödie.

''Shepherd - Fluch der Vergangenheit" (Lighthouse)

Ein Mann versucht als Schäfer auf einer einsamen schottischen Insel den Tod seiner Frau zu überwinden und gerät dort in mysteriöse Ereignisse. Gruseliger Mysterythriller mit solider Besetzung: Tom Hughes, Greta Scacchi, Gaia Weiss.

''Take Down - Ihre Familie war das falsche Ziel" (Plaion Pictures)

In ihrem Ferienhaus wird ein Experte für Kryptowährung von kriminellen Exsoldaten verschleppt. Seine Frau jedoch ist eine hochtrainiertge Bogenschützin. Solider Actionthriller mit mal vertauschten Geschlechterrollen.

''There Are No Saints" (Tiberius Film/AL!VE)

Ein ehemaliger Auftragskiller versucht seinen nach Mexiko entführten Sohn aus den Händen eines Kartellbosses zu befreien. Genretypischer Actionthriller mit einer Riege prominenter Nebendarsteller.

''Titanic 666" (Lighthouse/The Asylum)

Ein originalgetreuer Nachbau der Titanic wird von den heraufbeschworenen Seelen der damaligen Opfer heimgesucht. Katastrophenfilm trifft Okkulthorror im neuesten Werk der Trash-Schmiede Asylum. So bad it's good.

''Vanishing - The Killing Room" (EuroVideo)

Eine französische Forensikerin wird nach einer Konferenz in Südkorea in einem Mordfall mit Bezug zu illegalem Organhandel um Hilfe gebeten. Spannender Culture-Clash-Thriller mit souveräner Darstellung von Ex-Bond-Girl Olga Kurylenko.

''Verliebt im Schnee - Ein Winter in Colorado" (Great Movies/Lighthouse)

Eine aufstrebende junge Geschäftsfrau zieht nach einer Enttäuschung in einen abgelegenen Ferienort und verliebt sich in einen Handwerker. Typische Romanze fürs US-Fernsehen mit charmanten Darstellern.

''Voyagers - Wie weit würdest du gehen?" (EuroVideo)

Eine Gruppe genetisch gezüchteter Kinder wird auf einer generationsübergreifenden Weltraumexpedition erwachsen. Dramatischer SF-Thriller von "Divergent"-Regisseur Neil Burger, hochkarätig besetzt, mit Debüt auf Amazon Prime Video.

''Wo bleibt der Weihnachtsmann?" (Lighthouse)

Ein armer kleiner Junge freundet sich mit einem Mädchen aus reichem Hause an, und gemeinsam erleben sie ein weihnachtliches Abenteuer. Netter Kinderfilm aus europäischer Koproduktion.

''The Yacht" (Leonine)

Eine rebellische junge Frau erbt eine Luxusjacht, die von Gangstern gekapert wird, aber sie lässt sich nichts gefallen. Solider Survival-Actionthriller mit Ruby Rose, Frank Grillo und Patrick Schwarzenegger.

*(Nicht berücksichtigt: Dokus, OmUs, Limited Releases, nach Free-TV-Start)

