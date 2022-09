Blickpunkt:Film E-Paper Vol. 40/2022 jetzt digital lesen

Blickpunkt:Film-Abonnenten finden die aktuellen Livepaper-Ausgaben jetzt gebündelt auf einer Seite. Aktuell erschienen ist die Ausgabe 40. Darin blicken wir ausführlich zurück auf die Filmkunstmesse Leipzig und die Verleihung der First Steps Awards. Darüber hinaus lesen Sie in BF 40 u.a. Interviews mit Kim Fatheuer und Sam Davis über ihren Hit "Schneller als die Angst" und ihre Firma Rowboat sowie mit Gina Prince-Bythewood über The Woman King". Bitte loggen Sie sich hier mit Ihren bekannten Anmeldedaten ein, um das aktuelle Livepaper Vol. 40/2022 zu lesen.