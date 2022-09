Foto des Tages: "Der Passfälscher" feiert Premiere in München

Kino

Nach der Weltpremiere bei der Berlinale feierte "Der Passfälscher" gestern seine Premiere in den City Kinos München. Sichtlich bewegt von der mitreißenden Geschichte des jüdischen Grafikers Cioma Schönhaus zeigte sich auch das Publikum und bedankte sich im Anschluss mit großem Applaus bei der anwesenden Regisseurin Maggie Peren, sowie den Darstellern Louis Hofmann und André Jung. X Verleih bringt den Film am 13. Oktober in die Kinos. v.l.n.r.: Martin Kochendörfer (X Verleih), Martin Kosok und Alexander Fritzemeyer (Dreifilm), Louis Hofmann, Maggie Peren, André Jung, Judith Erber (FFF Bayern), Alexander Dumreicher-Ivanceanu (Amour Fou). Foto: Kurt Krieger/X Verleih