Starzplay wird außerhalb Nordamerikas zu Lionsgate+

Der Streamingdienst Starzplay wird bereits ab dem morgigen 29. September einen neuen Markenauftritt bekommen und in 35 Märkten außerhalb der USA und Kanada - u.a. auch in Deutschland - in Lionsgate+ umbenannt. Wie Starz heute mitteilt, werde der Name Starz in den USA und Kanada ebenso beibehalten wie Starzplay Arabia und Lionsgate Play in Süd- und Südostasien.

Jeffrey Hirsch, President und CEO von Starz, erklärt: "Wir haben das Potenzial des globalen Over-the-top-(OTT)-Marktes früh erkannt und in den letzten Jahren einen herausragenden Streaming-Dienst weltweit aufgebaut, der sich zu einer Anlaufstelle für Zuschauer auf der Suche nach hochwertigen, aufregenden Inhalten entwickelt hat. International unter dem Namen Lionsgate+ zu operieren, bietet eine eigenständige und unterscheidbare Identität in einem zunehmend überfüllten Weltmarkt. Diese stützt sich auf den Markenwert des Namens Lionsgate, der auf der ganzen Welt stark ist, wie unsere umfangreichen Untersuchungen gezeigt haben. Auch nach der Aufteilung von Starz und dem Studio-Geschäft von Lionsgate wird die Marke Lionsgate für den anhaltenden Erfolg unserer internationalen Plattform wertvoll bleiben."

Wie berichtet, will Lionsgate den Streamingdienst, den man 2016 für 4,4 Mrd. Dollar übernommen hatte, verkaufen. Als Interessenten gelten aktuell Canal+ und Roku; laut Deadline soll der Verkauf noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.