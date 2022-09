Ampere: Netflix bleibt Marktführer in Polen

Im zweiten Quartal entfielen laut Ampere Analysis ein Drittel aller SVoD-Abos in Polen auf Netflix.

Auch in Polen blieb zuletzt Netflix Marktführer unter den SVoD-Diensten: Ohne absolute Zahlen zu nennen, entfallen den Marktforschern von Ampere Analysis zufolge im zweiten Quartal 2022 34 Prozent der SVoD-Abonnenten auf den US-Player Netflix. Auf Rang zwei der OTT-Services folgt bereits mit Polsat Box Go ein lokaler Anbieter, der laut Ampere einen Marktanteil von 18 Prozent vorweisen kann. HBO Max kommt demnach auf zwölf Prozent, Prime Video auf acht Prozent. Ebenfalls acht Prozent der Abonnenten kann die im nordischen und osteuropäischen Raum aktive Viaplay Group mit ihrem polnischen Ableger auf sich vereinigen. Für Disney+ werden sechs Prozent angezeigt. Apple TV+ kommt auf zwei Prozent.

Ampere führt weiter aus, dass von US-Studios unterstützte SVoD-Anbieter gute Chancen haben, in Polen erfolgreich zu sein. So soll eine Verbraucherumfrage von Ampere im ersten Quartal 2022 ergeben haben, dass in den USA produzierte Inhalte bei polnischen Nutzern fast genauso beliebt sind wie lokal produzierte Inhalte, insbesondere bei jüngeren Bevölkerungsgruppen: US-Fernsehserien seien bei den 18- bis 35-Jährigen beliebter als polnische Serien.

Dennoch habe Netflix, das seit 2016 in Polen aktiv ist, im April 2022 angekündigt, 18 neue polnische Filme und Serien in Auftrag gegeben zu haben, um seine Anziehungskraft auf ein älteres Publikum zu stärken.

Viaplay wiederum habe mit seiner auf Sport ausgerichteten Strategie Erfolg und konnte innerhalb von sechs Monaten nach dem Polen-Launch im August 2021 mehr als eine halbe Million Abonnenten gewinnen. Was auch auf die Exklusivrechte an der deutschen Bundesliga und Partnerschaften mit lokalen Telekommunikationsunternehmen zurückzuführen sei.

Neben Polsat agieren im polnischen Streamingmarkt weitere lokale Anbieter wie player.pl, cda.pl und VOD.pl.