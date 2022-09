Chorprobe im Kinosaal

Dass die Akustik in den Sälen des Cineplex Neustadt ordentlich etwas her macht, kann sich die Betreiberfamilie Spickert nun auch von den Chören "CHORiander & die Mixed Generation" bescheinigen lassen - denn diese sangen sich unter Leitung von Viola Hoffmann im Saal ein, bevor dort anlässlich des Bundesstarts eine Sondervorstellung von Unsere Herzen - Ein Klang" im Beisein von Co-Regisseur Torsten Striegnitz stattfand, der dem wissbegierigen Publikum im Anschluss an die Vorführung für zahlreiche Fragen zur Verfügung stand.