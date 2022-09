Claudia Michelsen ermittelt zum 18. Mal im Magdeburger "Polizeiruf 110"

In Magdeburg laufen derzeit die Dreharbeiten zum "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" (AT), in dem Claudia Michelsen zum 18. Mal als Hauptkommissarin Doreen Brasch ermittelt.

Nach einem Drehbuch von Khyana el Bitar inszeniert Jens Wischnewski noch bis 6. Oktober in Magdeburg den "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" (AT).

In ihrem 18. Fall muss die von Claudia Michelsen gespielte Hauptkommissarin Doreen Brasch eine Kindesentführung aufklären. Als die 23-jährige Lana (Hannah Schiller) ihren Kinderwagen kurz aus den Augen lässt, ist er plötzlich verschwunden - und das mitten in der Fußgängerzone. Lana ist sich sicher, dass ihr Ex-Freund Chris (Max Hemmersdorfer), der sie bis zuletzt gestalkt hatte, das Baby entführt hat, was dieser allerdings bestreitet.

Während Brasch die Ermittlungen aufnimmt, erfährt sie, dass ihr Vorgesetzter, Kriminalrat Uwe Lemp (Felix Vörtler), spurlos verschwunden ist. Lemp hatte sich eigentlich eine längere Auszeit im Ausland nehmen wollen und war schon auf dem Weg zum Taxi, als er von seiner Nachbarin Inga (Franziska Hartmann) darum gebeten wird, ihr zu helfen, den Kinderwagen mit ihrem Neugeborenen in die Wohnung zu tragen. Dabei wird Lemp dann niedergeschlagen und als er wieder aufwacht, findet er sich in der Gewalt seiner Nachbarin wieder. Bei ihren Ermittlungen stößt Brasch auf einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Fällen, denn ihr Chef hatte in Lanas Stalking-Fall die Gefährderansprache übernommen.

In weiteren Rollen stehen u.a. Pablo Grant, Rike Eckermann und Susana AbdulMajid vor der Kamera von Jakob Wiessner.

Produziert wird der "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" (AT) von filmpool fiction (Produzentin: Iris Kiefer, Producerin: Susanna Enk) im Auftrag des MDR (Redaktion: Denise Langenhan) für Das Erste, wo die Ausstrahlung für 2023 geplant ist.