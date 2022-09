Burgemeister-Preisträger "So laut du kannst" findet ZDF-Start

Der ZDF-Thriller "So laut du kannst" wurde auf dem Filmfest München mit dem Bernd-Burgemeister-Preis ausgezeichnet. Hauptdarstellerin Friederike Becht ist auch frisch mit dem Deutschen Fernsehpreis prämiert. Jetzt gibt es einen Starttermin.

Beim Filmfest München gewann der ZDF-Thriller "So laut du kannst" mit Friederike Becht und Nina Gummich in den Hauptrollen im Juni noch den prestigeträchtigen Bernd-Burgemeister-Preis. Die Produktion der Hamburger Relevant Film hat jetzt mit dem 14. November zur Primetime auch ein Startdatum im ZDF. In der Mediathek gibt es den Film bereits ab 5. November.

Zur Handlung: Die Freundinnen Kim (Friederike Becht) und Maja (Nina Gummich) jobben als Hostessen beim "Gentlemen's Evening", einer exklusiven Veranstaltung der Wirtschaftselite. Nachdem Kim nach Hause gefahren ist, trinkt Maja noch einen Absacker an der Bar. Am nächsten Tag wacht sie nackt und orientierungslos in einem Hotelzimmer auf. Die Anzeige der Vergewaltigung läuft ins Leere und Kim beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln.

"So laut du kannst" steht unter einem besonders günstigen Stern, weil zum Bernd-Burgemeister-Preis für die Produzentin Heike Wiehle-Timm (Blickpunkt:Film-Interview) inzwischen auch der Deutsche Fernsehpreis für Hauptdarstellerin Friederike Becht für "Schneller als die Angst" hinzukam. Umso größer wird dann die Aufmerksamkeit im November sein.