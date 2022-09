"Im Westen nichts Neues" in der Spielfilmauswahl für European Film Award

Zu den 30 Spiel- und 13 Dokumentarfilmen, die von der European Film Academy bereits auf die Liste für eine Nominierung für die European Film Awards benannt worden waren, sind sechs weitere Titel hinzu gekommen.

Zu den fünf Spielfilmen, die neu in der Auswahl sind, zählen neben der deutschen Oscarhoffnung Im Westen nichts Neues" von Edward Berger Charlotte Wells' Aftersun" (Großbritannien), Alice Diops Saint Omer", der von Frankreich für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht wurde, Joanna Hoggs The Souvenir: Part II" (Vereintes Königreich) und "Vera" (Österreich) von Tizza Covi und Rainer Frimmel.

Für die Dokumentarfilmauswahl wurde Mark Cousins' "The March on Rome" (Italien) nachnominiert.

Im Rahmen des dreistufigen Preisvergabeverfahrens stimmen die 4.400 Mitglieder der European Film Academy nun über die Nominierungen in den Spielfilmkategorien "Europäischer Film", "Regie", "Schauspieler", "Schauspielerin" und "Drehbuchautor" sowie über die Nominierungen in der Kategorie "Europäischer Dokumentarfilm" ab, die am 8. November bekannt gegeben werden. Im Anschluss daran bestimmen die Mitglieder der European Film Academy die Gewinner, die dann am 12. Dezember bei den European Film Awards in Reykjavík ausgezeichnet werden.

Weitere Informationen unter www.europeanfilmacademy.org.