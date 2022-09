Paul Bettany mit Tom Hanks für "Here" vor der Kamera

Paul Bettany übernimmt eine Rolle in der Graphic-Novel-Verfilmung "Here", die Robert Zemeckis nach einem Drehbuch von Eric Roth inszenieren wird. Wie berichtet, führt das Projekt Zemeckis und Roth wieder mit Tom Hanks zusammen, mit dem es mit Forrest Gump" Erfolge gefeiert hatte. Neben Hanks und Bettany wird auch Robin Wright in "Here" eine Rolle übernehmen.

Das auf der gleichnamigen Graphic Novel von %Richard McGuire% basierende Projekt ist laut Deadline an einem einzigen Ort in New England, der sich von totaler Wildnis über die Jahre in einen Ort, der zur Heimat vieler Menschen wird, angesiedelt. Über Generationen hinweg wird eine Geschichte von Paaren und Familien voller Liebe, Verlust, Streit und Hoffnung erzählt.

Sony hat sich auf dem Marché du Film in Cannes die US-Rechte an dem Projekt gesichert, Miramax, zusammen mit ImageMovers Produzent des Films, hält die Rechte außerhalb Nordamerikas.