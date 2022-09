Bertelsmann investiert in nächsten Jahren fünf bis sieben Milliarden Euro

Am Dienstag hat es beim Bertelsmann-Stammsitz ein Management-Meeting der mehr als 500 Führungskräfte gegeben. Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, zu dem auch die RTL Group gehört, setzte sich in der Person von CEO Thomas Rabe ehrgeizige Ziele. In vier Jahren soll der Umsatz des Konzerns 24 Milliarden Euro betragen. Zudem sollen vier Milliarden Euro EBITDA und zwei Milliarden Euro Konzernergebnis erreicht werden.

Deshalb will Bertelsmann bis 2025 auch fünf bis sieben Milliarden Euro investieren und spricht von Boost-Wachstumsplänen. Rabe sagte vor Ort: "Unsere fünf strategischen Wachstumsprioritäten - nationale Media-Champions, globale Inhalte, globale Dienstleistungen, Online-Bildung und Beteiligungen - zeigen Wirkung und lösen einen Wachstumsschub für Bertelsmann aus."

Weiter führte Rabe, der inzwischen auch übergangsweise die Zügel bei RTL Deutschland in die Hand genommen hat, aus: "Wir gehen davon aus, dass wir für das Gesamtjahr 2022 beim Umsatz erstmals die Marke von 20 Milliarden Euro überschreiten werden. Im Rahmen unserer Boost-Wachstumspläne werden wir in den kommenden Jahren weiter stark in unsere Geschäfte investieren. Trotz einer schwierigen weltwirtschaftlichen Lage hat Bertelsmann an seiner Strategie festgehalten und allein im ersten Halbjahr 2022 rund 750 Millionen Euro investiert. Die breite Aufstellung unserer Geschäfte ist für alle Bereiche ein großer Vorteil. Bertelsmann ist in Krisenzeiten ein Fels in der Brandung."

Finanzvorstand Rolf Hellermann ergänzte: "Die Ausgangslage von Bertelsmann für weiteres Wachstum ist exzellent: Unsere Geschäfte sind resilient und operativ stark und unser finanzieller Handlungsspielraum ist groß. Bis 2025 stehen uns fünf bis sieben Milliarden Euro an Investitionsmitteln zur Verfügung, die wir nutzen werden, um Bertelsmann weiter zu entwickeln."