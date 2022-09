Bob Odenkirk und "Better Call Saul"-Kollegen mit "The Making of Jesus Diabetes"

"Better Call Saul"-Reunion. Serienstar Bob Odenkirk gleist gemeinsam mit Andrew Friedman und Michael Naughton, die in der AMC-Hitserie Nebenrollen spielten, die Komödie "The Making of Jesus Diabetes" auf. Das Trio schreibt gemeinsam das Drehbuch und wird vor der Kamera zu sehen sein.

Friedman und Naughton hatten ihr komödiantisches Talent bereits mit der FX-Serie It's Always Sunny in Philadelphia" unter Beweis gestellt. Für die Regie ist laut "Deadline" Heath Cullens vorgesehen, der bereits "It's Always Sunny in Philadelphia" inszenierte. Das Projekt wird auf dem kommenden American Film Market Anfang November über Film Bridge International zum Verkauf angeboten.

"The Making of Jesus Diabetes" erzählt von zwei zurückgezogen lebenden Brüdern, die keine Erfahrung im Filmemachen haben und versuchen, zu Ehren ihrer kürzlich verstorbenen Mutter einen Film über Diabetes zu Zeiten von Jesus zu drehen. Der Nachbar der beiden filmt die verrückte Reise der Brüder heimlich mit.

Die Figuren haben Friedman und Naughton ursprünglich für das Groundlings Theater entwickelt, wo sie beide bereits zum Leben erweckten. Die Produktion übernehmen Michael Day und Andrew DeCesare gemeinsam mit der Firma von Bob Odenkirk, Odenkirk Provissiero Entertainment.