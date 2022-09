Einschaltquoten: Staffelbestwert für "Die Kanzlei"

Mit 5,24 Mio. Zuschauern (MA: 19,2 Prozent), das sind knapp 500.000 Zuschauer und eineinhalb Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche, lag die ARD-Serie Die Kanzlei" erstmals in der aktuellen Staffel über der Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke und war damit das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Die anschließende Folge des Krankenhausserien-Dauerbrenners In aller Freundschaft" kam auf 4,66 Mio. Zuschauer (MA: 17,7 Prozent), ein Plus von gut 250.000 Zuschauern und rund einem halben Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Im ZDF kam die neue Dokureihe "laut. stark. gleich. berechtigt." gerade einmal auf 1,44 Mio. Zuschauer (MA: 5,3 Prozent). Das anschließende Magazin "frontal" (2,08 Mio. Zuschauer / MA: 7,8 Prozent) schaffte zumindest den Sprung über die Zwei-Mio.-Zuschauer-Marke.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war "Die Kanzlei" mit einem Marktanteil von zehn Prozent das einzige Programm in der gestrigen Primetime mit einem zweistelligen Marktanteil; "In aller Freundschaft" kam auf 9,7 Prozent. Für drei Folgen der in der vergangenen Woche gestarteten RTL-Serie Der Schiffsarzt" standen 8,7; 9,1 und 9,5 Prozent zu Buche. Auf einen 14/49-Marktanteil von 8,9 Prozent kam gestern Abend die ProSieben-Reportagereihe "Jenke.Crime", ein Plus von rund einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. 8,2 und 6,4 Prozent in dieser Zielgruppe standen für die Sat1-Crimeserien Navy CIS" und "Navy CIS L A", 6,3 Prozent für die RTLZWEI-Sozialreportage "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Barracken".

Die Vox-Show "And Just Like That..." steigerte sich im Wochenvergleich um einen halben Prozentpunkt auf 6,2 Prozent und lag damit knapp vor der US-Kinokomödie Teuflisch", die bei Kabel eins einen 14/49-Marktanteil von 6,1 Prozent erzielte.