Endspurt bei Einreichungen für Auslandsoscar

Argentinien und Marokko haben jetzt ihre Filme für eine Oscareinreichung in der Kategorie "Bester internationaler Film" benannt.

Für Argentinien geht Argentina, 1985" ins Rennen, der im Wettbewerb von Venedig seine Weltpremiere gefeiert hatte und mit dem FIPRESCI-Preis ausgezeichnet worden war. Das von Santiago Mitre inszenierte Drama, die bisher größte argentinische Produktion für Amazon Studios, erzählt - basierend auf wahren Ereignissen - die Geschichte eines Staatsanwalts und einer Gruppe junger Juristen, die in einem Prozess Mitte der 1980er Jahre die Militärjunta in Argentinien, während deren Regentschaft von 1976 bis 1983 mehr als 30.000 Oppositionelle und Andersdenkende spurlos verschwunden waren, zur Rechenschaft ziehen wollen.

Filme aus Argentinien waren bis dato siebenmal für den Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film"/"Bester nicht-englischsprachiger Film" nominiert gewesen - zwei davon wurden auch ausgezeichnet: Luis Puenzos Die offizielle Geschichte" im Jahr 1986 und Juan José Campanellas In ihren Augen" im Jahr 2010.

Noch auf eine Oscarnominierung in dieser Kategorie warten Filme aus Marokko. In diesem Jahr versucht das nordamerikanische Land mit Maryam Touzanis "The Blue Caftan" sein Glück, der zuletzt in Toronto zu sehen war und zuvor in der Cannes-Reihe Un Certain Regard seine Premiere gefeiert hatte. Erzählt wird die Geschichte eines Ehepaars, das in der Medina der marokkanischen Stadt Salé ein Geschäft für Kaftans betreibt. Die Ehe der beiden verdeckt jedoch ein Geheimnis, mit dem sich keiner der beiden auseinandersetzen will - bis ein junger männlicher Mitarbeiter in das Leben des Paares tritt.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.