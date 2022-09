Reta Guetg, Head of Industry beim Zurich Film Festival: "Hotspot für den Austausch"

Reta Guetg, Head of Indstury des Zurich Film Festival, über den Erfolg des diesjährigen Summit und das neue Talent-Förderprogramm Summit Climber.

ZFF Industry ist dieses Jahr mit dem Nachwuchsprogramm ZFF Summit Climber an den Start gegangen. Was steckt dahinter?

Mit der Academy engagieren wir uns bereits seit den Anfängen des ZFF für den Nachwuchs aus den Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch. Mit dem ZFF Summit Climber haben wir das Angebot auf die Bereiche Sales & Distribution ausgeweitet. Diese neue Initiative zeigt, wie wichtig das persönliche Kontaktnetz und das Pflegen von Freundschaften in der Branche ist. Mit dem Zurich Summit hat sich das ZFF zu einem Hotspot für den Austausch zwischen dem europäischen und dem amerikanischen Markt entwickelt. Es ist uns ein Anliegen, diese Plattform mit der nächsten Generation zu teilen, zudem gibt es für diesen Sektor erstaunlich wenige Förderprogramme.

Was genau bietet das Programm?

Das Programm soll ein umfassendes Verständnis für transatlantische Finanzierungsstrukturen bieten und die einmalige Gelegenheit, nordamerikanische und europäische Netzwerke durch den Kontakt mit den Gästen des Zurich Summit zu erweitern. Dies entspricht ganz unserem Boutique-Approach: Qualität statt Quantität. Julia Short und Beatrice Neumann vom International Screen Institute haben sofort verstanden, was unsere Idee ist, deshalb haben wir dieses Programm gemeinsam entworfen. Acht Teilnehmende aus den Bereichen Sales & Distribution werden am Zurich Summit Wochenende mit Mentoring durch die Konferenz geführt, erhalten zusätzliche Mentoring-Sessions mit Branchen-Schwergewichten wie Tom Quinn von Neon oder Kristen Figeroid von Sierra/Affinity und lernen ganz nebenbei auch sehr vieles untereinander. Die Auswahl der Teilnehmenden war anspruchsvoll, wir haben bei den Bewerbungen nicht nur Empfehlungen verlangt, sondern auch bereits eine Vorbereitung von den Bewerbenden, das hat sich sehr bewährt, da wir so eine besonders spannende Gruppe zusammenstellen konnten.

Wie hat sich das Academy-Angebot über die Jahre entwickelt?

Das Talentprogramm hat es über die Jahre geschafft, ein gewisses Renommee mit internationaler Ausstrahlung zu etablieren. Für Filmschaffende, welche sich in Transition zu ihrem ersten Debüt oder zu größeren Produktionen befinden, ist die ZFF Academy zu einer äußerst wichtigen Station in ihrer Karriere geworden, um Fuß in der Filmindustrie zu fassen und Festivalerfahrung zu sammeln. Über die Jahre hat sich das Programm vor allem auch über Mund-zu-Mund-Empfehlungen weiterentwickelt. Und wir hatten dieses Jahr so viele herausragende Bewerbungen wie noch nie. Auch hier zeigt sich: weniger ist mehr. Dank des Konzepts "nur" 20 Teilnehmende einzuladen, können sich die Talente wirklich kennenlernen, dies hat bereits zu vielen Zusammenarbeiten, Firmengründungen und vor allem Freundschaften, geführt, die einem durch den Dschungel der Filmindustrie tragen. Auch konnten wir das Angebot diversifizieren und erweitern. Zu den seit Anfang bestehenden Master Classes sind weitere Programmpunkte hinzugekommen. Ein Höhepunkt ist der sogenannte Elevator-Pitch, ein spielerisches Format, bei dem die Filmschaffenden lernen, ihre Ideen oder ihre fertigen Projekte einem Experten zu pitchen - während einer 32-Sekunden effektiven Fahrt in einem Aufzug.

Der Zurich Summit glänzte wieder mit illustren Namen auf dem Podium. Auf was waren Sie dieses Jahr besonders stolz?

Auf unser Panel zum Thema "What Does the Award Season of the Future Look Like?", auf Gäste wie David Laub von A24, Jeb Brody von Amblin Partners und, dass unsere Summit Familie dieses Jahr viele Rückkehrer begrüßen durfte wie John Lesher oder Tom Quinn. Auch, dass wir die in Hollywood führenden Talent-Agencys CAA und UTA vor Ort haben. Mir ist es aber ein besonderes Anliegen, die Märkte zu verknüpfen und ich finde, dass uns dies mit den Themen dieses Jahr gelungen ist. Die europäische Industry soll von der Anwesenheit Hollywoods und den unabhängigen Players aus den Staaten profitieren. Persönlich mochte ich dieses Jahr auch die Dramaturgie des Tages sehr, da sich die einzelnen Fragestellungen in den anschließenden Themen weiterspinnen ließen. Aber wir brauchen auch kulturell mehr Diversität, das habe ich mir fest vorgenommen für nächstes Jahr.

Wie eruieren Sie die zu diskutierenden Themen, die der Branche unter den Nägeln brennen?

Indem wir uns so oft wie möglich mit Experten in der Branche und Akteuren aus allen Bereichen der Verwertungskette unterhalten, nachfragen und austauschen. Ich fordere auch gerne immer wieder Freunde und neue Bekanntschaften dazu auf, mit Inputs und Ideen auf uns zuzukommen. Zudem muss man auch einfach den Mut haben, sich auf den eigenen Instinkt zu verlassen und manchmal etwas zu wagen. Mir macht es Spaß, mutig zu sein und auch einmal nein zu sagen. Unser Artistic Director Christian Jungen kam vor drei Jahren mit frischem Elan zum Festival und hat diese Arbeitsweise von Anfang an begrüßt. Zudem ergänzt sich sein journalistisches Gespür sehr gut mit meiner Erfahrung der Kuratierung einer solchen Konferenz.

Zurich ist nicht das einzige Festival, das Industry Talks anbietet. Inwiefern stehen Sie im Austausch mit Kollegen von anderen Festivals - oder sieht man sich schon auch als Konkurrenz?

Wir versuchen, uns auf das zu konzentrieren, was unsere Expertise und DNA ist, und Zürich ist nun mal eine Finanzstadt, eine Kulturstadt und eine explosive Mischung aus Glamour und Underground. Eine Weltstadt im Kleinformat und auf das bauen wir auf. Der Zurich Summit ist ein sehr gutes Beispiel hierfür. Mit anderen Festivals sind wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen im Austausch, wir reisen viel auf andere Veranstaltungen, ich kann mir sehr gut vorstellen mit anderen Festivals auch offiziell vermehrt zusammenzuarbeiten. Wir fänden es beispielsweise sehr spannend, ein Netz zwischen den Kleinen und Großen zu spannen, mit Sarajevo und Göteborg, Telluride und Tribeca.

Das Gespräch führte Barbara Schuster