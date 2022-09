"Holy Spider" geht für Dänemark ins Oscarrennen

Dänemark hat Ali Abbasis "Holy Spider" für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht. Zahra Amir Ebrahimi war für ihre Rolle in dem Thriller, bei dem die Berliner One Two Films zu den Produzenten zählt, in Cannes ausgezeichnet worden.

Ali Abbasis Holy Spider", bei dem die Berliner One Two Films zu den Produzenten zählt, geht für Dänemark ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film". Der auf wahren Begebenheiten basierende Thriller hatte im Wettbewerb von Cannes seine Weltpremiere gefeiert. Hauptdarstellerin Zahra Amir Ebrahimi war dort für ihre Rolle als junge Journalistin, die in die iranische Pilgerstadt Mashhad reist, um dort einen Prostituiertenmörder zu überführen, ausgezeichnet worden.

Zur Einreichung von "Holy Spider" für eine Auslandsoscar-Nominierung sagte Claus Ladegaard, CEO des Danish Filminstitute und Vorsitzender des Auswahlkomitees: "'Holy Spider' zeigt einen Regisseur mit einer starken künstlerischen Bestreben, dem es gelingt, eine wichtige Geschichte über Frauenhass zu erzählen und gleichzeitig sein Publikum in Spannung zu versetzen."

Filme aus Dänemark wurden bisher viermal mit dem Oscar in der Kategorie "Bester internationaler Film"/"Bester nicht-englischsprachiger Film" ausgezeichnet, zuletzt Thomas Vinterbergs Der Rausch" im vergangenen Jahr.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.