Blauer Panther: Sonderpreis für "Arnie"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Digitalministerin Judith Gerlach empfingen am heutigen 27. September Schauspielikone Arnold Schwarzenegger in der Bayerischen Staatskanzlei. Dort überreichten Sie dem früheren Gouverneur von Kalifornien den Sonderpreis zum neuen "Blauer Panther - TV & Streaming Award". Schwarzenegger wird für sein Engagement in Sozialen Medien gegen Propaganda und Desinformation zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geehrt. Schwarzenegger hatte im März ein Video veröffentlicht, indem er die russische Bevölkerung dazu aufruft, sich gegen die Propaganda ihres Staates zu wehren.

"The Terminator is back! Arnold Schwarzenegger hat seine Karriere in Bayern begonnen und ist eine Filmikone. Wir ehren sein großes Engagement in Social Media für die Ukraine und gegen den Krieg. Ich bin ein Fan seiner Filme - wie viele meiner Generation", äußerte sich Ministerpräsident Söder zu der Auszeichnung.

Digitalministerin Judith Gerlach sagte zum Engagement des Hollywood-Stars in den modernen Medien: "Schwarzenegger zeigt, wie wir digitale Medien in positiver Weise nutzen können. Millionen Menschen haben seine Worte gehört. Sein Appell war weltweit eines der überzeugendsten Plädoyers gegen den russischen Angriffskrieg. Herr Schwarzenegger ist damit ein großes Vorbild für uns alle."

Die Übergabe des Sonderpreises an Arnold Schwarzenegger wird im Rahmen der Verleihung des "Blauer Panther" am 19. Oktober gezeigt.