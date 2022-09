Kinocharts Großbritannien: Neustarts stürmen nach vorn

Mit einem Einspiel von umgerechnet etwas mehr als 3,2 Mio. Euro hat die neu gestartete Komödie Ticket ins Paradies" am vergangenen Wochenende Platz eins der britischen Kinocharts übernommen. Platz zwei belegte mit einem Abstand von lediglich knapp 40.000 Euro ein weiterer Neustart, Olivia Wildes Thriller Don't Worry Darling". Platz drei der britischen Kinocharts ging an die Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora", die mit 1,39 Mio. Euro als letzter Film ein siebenstelliges Einspiel erzielte.

Auf Platz vier abgerutscht ist der Spitzenreiter der beiden vorangegangenen Wochen, der historische Krimi See How They Run" (WE: 544.000 Euro; gesamt: 4,25 Mio. Euro), gefolgt von der David-Bowie-Doku Moonage Daydream" (WE: 430.000 Euro; gesamt: 775.000 Euro).

Mit dem indischen Psychothriller "Chup - Revenge of an Artist" (15.000 Euro) auf Platz 24 gelang nur noch einem weiteren Neustart am vergangenen Wochenende der Sprung in die Top 25 der britischen Kinocharts.

Die Top 15 der britischen Kinocharts