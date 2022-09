Frankreich baut "Kulturpass" aus

Vergangene Woche hatte Frankreichs Kulturministerin Rima Abdul Malak gute Nachrichten für französische Verleihunternehmen zum Kinokongress in Deauville mitgebracht. Wie sie dort erklärte, werde man weitere vier Mio. Euro an Hilfen zur Abfederung der Pandemiefolgen bereitstellen. Zudem können Produktionen Förderung von Pandemie-bedingten Mehrkosten nun bis einschließlich März 2023 beantragen, ursprünglich sollte damit im November Schluss sein.

Nun stellte sie in Paris die Eckdaten für den Kulturhaushalt im kommenden Jahr vor - und dieser soll um gut sieben Prozent (oder 271 Mio. Euro) auf den neuen Rekordwert von rund 4,22 Mrd. Euro steigen. Ein erheblicher Teil des Gesamtbudgets sowie der jüngsten Erhöhung fließt dabei in Maßnahmen zur Bewahrung des kulturellen Erbes, aber auch die Förderung von audiovisuellen Produktionen (Film, TV, Games) soll eine leichte Erhöhung um gut ein Prozent auf 711 Mio. Euro erfahren.

Einen besonderen Fokus legte Malak in ihrer Rede darauf, die Jugend an die Kultur heranzuführen und sie für kulturelle Angebote zu begeistern. Ein während der Corona-Krise im Jahr 2021 eingeführtes Instrument ist der sogenannte Kulturpass, der Jugendlichen ein Gratis-Guthaben zur Nutzung kultureller Angebote (was in Frankreich sehr weit gefasst ist und z.B. auch den Kauf von Comics umfasst, worauf im ersten Jahr offenbar der mit Abstand größte Teil der Ausgaben entfallen ist) einräumt. Dieses System soll noch ausgebaut werden, das dafür vorgesehene Budget werde von 199 auf über 208 Mio. Euro steigen.