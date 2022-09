Kinocharts Österreich: "Ticket ins Paradies" bleibt vorn

An einem Wochenende, an dem es nur ein Neustart in die Top 25 der österreichischen Kinocharts geschafft hat, konnte die vor einer Woche gestartete Komödie "Ticket ins Paradies" Platz eins verteidigen.

Mit einem Einspiel von 227.000 Euro, das entspricht einem Minus von rund 31 Prozent, konnte die in der Vorwoche gestartete Komödie Ticket ins Paradies" Platz eins der österreichischen Kinocharts am vergangenen Wochenende halten und steht insgesamt bei 741.000 Euro. Platz zwei ging an die Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora", der mit 145.000 Euro als einziger Film des Wochenendes noch ein sechsstelliges Einspiel erzielte, gefolgt vom erfolgreichsten Neustart des Wochenendes, Olivia Wildes Thriller Don't Worry Darling" (81.000 Euro; inkl. Previews: 103.000 Euro), dem einzigen Neustart in den Top 25 der österreichischen Kinocharts.

Komplettiert wird die Top fünf durch den in der vergangenen Woche gestarteten Actionthriller Chase - Nichts hält ihn auf", der knapp 58 Prozent abbaute und nach einem Einspiel von 57.000 Euro insgesamt bei 185.000 Euro steht, sowie Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" (WE: 55.000 Euro; gesamt: 4,83 Mio. Euro).

Auf Platz sechs gelang DC League of Super-Pets" (WE: 46.000 Euro; gesamt: 1,02 Mio. Euro) insgesamt der Sprung über die Eine-Mio.-Euro-Marke.

Die Top Ten der österreichischen Kinocharts