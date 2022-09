Filmfest-Hamburg-Panel zu "Tax Credit vs. Investitionsförderung"

Als Teil der Veranstaltungsreihe "All You Need is Law" lädt die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein in Kooperation mit den Medienrechtskanzleien Graef, Unverzagt und von Have Fey am 4. Oktober zur Panel-Diskussion unter dem Titel "Kopf oder Zahl: Die Qual der Wahl? - Tax Credit vs. Investitionsverpflichtung" ein.

"Kopf oder Zahl: Die Qual der Wahl? Tax Credit vs. Investitionsverpflichtung" lautet das Thema einer Panel-Diskussion, zu der die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein in Kooperation mit den Medienrechtskanzleien Graef, Unverzagt und von Have Fey am 4. Oktober im Rahmen des Filmfest Hamburg ins Cinemaxx Dammtor einlädt.

Zu Beginn des Panels, das als Teil der Veranstaltungsreihe "All You Need is Law" von 14 bis 15.30 Uhr stattfindet, geben Anne Baumgärtel von Deloitte und Klaus Goldhammer von Goldmedia in Impulsvorträgen Einblicke in die im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung gleichwertig nebeneinander stehenden Modelle. Dabei wird Baumgärtel die Vorteile des Tax-Credits-Modells hervorheben, während Goldhammer die Ergebnisse einer Plattformstudie vorstellen wird, die zum Ergebnis gekommen war, dass eine Investitionsverpflichung der VoD-Anbieter ein geeignetes und angemessenes Instrument" zum Schutz von Unabhängigkeit und Vielfalt der deutschen Filmwirtschaft ist (wir berichteten).

Im Anschluss an die beiden Impulsvorträge diskutieren unter dem Moderation von Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur von Blickpunkt:Film, Katharina Hiersemenzel (Senior Vice President Public Policy Constantin Film), Christian Sommer (Motion Picture Association) und Amusement-Park-Films-Geschäftsführer Malte Grunert zum Thema.

Die Anmeldung ist bis 3. Oktober unter www.moin-filmfoerderung.de möglich.