1. Forum Talentfilm Deutschland: Ideen für die Zukunft

Über eine Reformierung der Talentförderung im deutschen Film, Fernsehen und Streaming zerbrachen sich die Teilnehmer des 1. Forum Talentfilm Deutschland die Köpfe, zu dem das Filmfestival Max Ophüls Preis, Kuratorium junger deutscher Film und Produzentenverband vom 14. bis 16. September in Wiesbaden-Biebrich eingeladen hatten. 65 Talente und Institutionsvertreter diskutierten - mit der Nachwuchsstudie 2021 des Produzentenverbands sowie den Ergebnissen zweier vorangegangenen Veranstaltungen in Berlin und München als Grundlage -, wie man eine nachhaltigere und vielschichtigere Unterstützung von Nachwuchs in der Filmbranche erreichen kann. Unabdingbar sei dabei eine angemessene finanzielle Ausstattung des Sektors, was die Forumteilnehmer in Form eines Appells an Politik und Institutionen - in diesem Zusammenhang vor allem an die BKM - richteten. Der Stellenwert der Talentförderung müsse erhöht und als wichtiger Teil der deutschen Filmindustrie anerkannt werden.

Das Fazit der Organisatoren fällt folgendermaßen aus: "Eine lebendige Filmkultur in Deutschland kann nur über die Förderung der aufstrebenden Talente entstehen, aber wie die Ergebnisse der Nachwuchsstudie 2021 des Produzentenverbandes zeigen, wird der Berufseinstieg für aufstrebende Talente in den kreativen Bereichen und der Produktion nach wie vor durch vor allem systemische Hürden erschwert. Mit dem 1. Forum Talentfilm möchten wir einen Rahmen schaffen, in dem Talente und Branchenvertreter:innen Raum für einen Austausch auf Augenhöhe haben mit dem Ziel, gemeinsam eine strukturelle Reform und Verbesserung der Talentförderung in Deutschland anzustoßen."

Und weiter heißt es abschließend: "Das 1. Forum Talentfilm war ein voller Erfolg. Respektvoll und auf Augenhöhe haben aufstrebende Filmschaffende sowie etablierte Branchen- und Institutionsvertreter:innen über den Status Quo der Talentförderung in Deutschland und dringend notwendige Reformen diskutiert. Im gemeinsamen Dialog wurden Ideen für eine Talentförderung der Zukunft entwickelt, die Talente erkennt, vorhandenes Potential nachhaltig fördert und so die häufig prekären Zustände, unter denen gerade die ersten Langfilme entstehen, beendet und kreativen Freiraum schafft. Wir hoffen, der Spirit des Forums dient als Inspiration für die ganze Branche und wird zur Initialzündung für eine nachhaltige Veränderung."

Der angestoßene Dialog soll 2023 fortgesetzt werden: Die erste direkte Folgeveranstaltung ist für das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis vom 23. Bis 29. Januar 2023 in Planung.