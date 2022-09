Thomas Rabe will schnellere Synerien bei Gruner + Jahr und RTL Deutschland

Die Branchenseite Medieninsider leakte am Montag als Erstes das Interview vom frischen RTL-Deutschland-CEO Thomas Rabe aus dem Firmen-Intranet. "Jedes Unternehmen muss aktives Kostenmanagement betreiben, insbesondere in der aktuellen Situation. Da sind wir bei RTL Deutschland keine Ausnahme", sagte er, der vor Kurzem Stephan Schäfer an der Unternehmensspitze auswechselte, um als eigentlicher Bertelsmann- und RTL-Group-CEO auch hier selbst das Ruder in die Hand zu nehmen.

Es ging im Interview vor allem um das Print-Geschäft mit Gruner + Jahr, rückläufige Werbebuchungen und steigende Papierpreise, weswegen die jetzigen Monate "noch einmal schwerer" würden. Durch die Investitionen in die Streaming-Plattform RTL+ müsse Rabe Ressourcen neu verteilen und Strukturen hinterfragen. Der CEO will "das Titelportfolio überprüfen und nur solche Titel mit RTL zusammenführen, die wirklich synergetisch" seien.

Zudem sollen die Investitionen in Inhalte für die Sender und RTL+ zwar weiterhin hochgehalten werden, aber zielgerichteter eingesetzt werden. Die gesamte Umstrukturierung laufe unter dem Stichwort "Zukunftsprogramm One", bei dem vor allem jetzt die Synergien zwischen Gruner + Jahr und RTL Deutschland im Mittelpunkt stünden, was unter Stephan Schäfer offenbar nicht schnell genug vorangetrieben wurde.