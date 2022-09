DAZN expandiert

Der Streamingdienst DAZN übernimmt den Sportmedienanbieter Eleven Group und stärkt dadurch nach eigenen Angaben nicht nur seine Position in den bestehenden Märkten, sondern kann dadurch beispielsweise in Asien stärker Fuß fassen.

Der Streamingdienst DAZN übernimmt den Sportmedienanbieter Eleven Group und das zugehörige Medienunternehmen Team Whistle. Wie DAZN heute mitteilt, werde man nach Abschluss der Übernahme des 2015 gegründeten Unternehmens, das im vergangenen Jahr 65.000 Stunden an Programminhalten übertragen hat, nicht nur " die bereits bestehenden marktführenden Positionen" in der DACH-Region, Italien und Spanien, wo man bereits die wichtigsten nationalen Fußballrechte hält, "ergänzen", sondern in Portugal und Belgien "zum Broadcaster der Top-Fußballligen" werden. Auch werde man seine Präsenz in Asien, wo DAZN nach eigenen Angaben bereits Marktführer ist, ausbauen können, da die Eleven Group in Taiwan und anderen südostasiatischen Märkten vertreten sei.

Bei DAZN integriert werden soll auch der Streamingdienst elevensports.com, wo jährlich 40.000 Spiele aus über 90 Ländern des Weltfußballverbands FIFA gestreamt werden. Außerdem bietet Eleven Frauenfußball-Inhalte aus sechs Verbänden; kombiniert mit dem Angebot von DAZN, das unter anderem die UEFA Women's Champions League, die spanische Liga F, die englische FA Women's Super League und den Women's FA Cup sowie die japanische WE League umfasst, soll das "weltweit stärkste Angebot im Frauenfußball" geschaffen werden.

Durch die in dem Deal eingeschlossene Übernahme von Team Whistle, das laut Comscore mit über 700 Mio. Followern und monatlich rund fünf Mrd. Aufrufen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu den Top Ten der US-Sportmedien zählt, erhofft sich DAZN, künftig noch jüngeres Publikum erreichen zu können.

Kevin Mayer, DAZN-Vorstand, erklärte nach Vertragsabschluss: "Mit diesem Deal beschleunigen wir unsere Strategie, unser Angebot zu diversifizieren und unsere fantastischen Sportinhalte und unsere Plattform für neue Märkte und Geschäftsmodelle zu nutzen. Team Whistle ist ein wachsendes Unternehmen, das eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Monetarisierung von Social-Content hat. Es wird für DAZN von großem Wert sein, da wir versuchen, den maximalen Wert aus unserem beeindruckenden Rechteportfolio zu generieren, indem wir neue Inhaltsformate schaffen, um neue Zielgruppen zu erreichen und starke zusätzliche Einnahmequellen zu generieren. Wir freuen uns darauf, alle unsere neuen Kollegen willkommen zu heißen.

Marc Watson, CEO der Eleven Group, ergänzt: "Wir sehen DAZN als die Zukunft der digitalen Sportübertragung und als ideales Zuhause für Eleven. Sport ist globales Entertainment und der Zusammenschluss mit DAZN wird einen Wandel herbeiführen, der uns Zugang zu höheren Skalierungseffekten und zu einer globalen Plattform für unser talentiertes Team ermöglicht. Wir könnten nicht begeisterter über diesen Deal sein, und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Shay (Anm. d. Red.: Shay Segev, CEO der DAZN Group) und dem Team bei DAZN."