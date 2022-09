Haseloff, FDP & Rechnungshof zu Verschlankung der Öffentlich-Rechtlichen

Seit der rbb-Affäre um Patrica Schlesinger vergeht kein Tag ohne Forderungen an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die FDP, Ministerpräsident Reiner Haseloff und der Oberste Rechnungshof in Bayern sind die neuesten Kandidaten.

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff, hat der Frankfurt Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben, in dem er sich wünscht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit "Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger effizienter und sparsamer" wirtschaftet und eine Selbstverpflichtungserklärung für konkrete Einsparungen eingeht. Die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Systems stehe und falle nicht nur mit Inhalten, sondern auch mit der Höhe des Rundfunkbeitrags. "Eine Beitragserhöhung ist auf absehbare Zeit nicht vermittelbar", sagte Haseloff.

Die Debatte zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk köchelt seit der rbb-Affäre um die ehemalige Intendantin Patricia Schlesinger an allen Ecken und Enden. Beispielsweise legte das FDP-Präsidium am Montag auch fünf Forderungspakete für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor, die sich an den alljährlichen Verschlankungsforderungen der Regierungspartei orientiert. Die Öffentlich-Rechtlichen sollen sich demnach auf den Bildungs- und Informationsauftrag konzentrieren, Unterhaltung und Sport solle nur einen nachgeordneten Platz im Programm einnehmen. Zudem will die FDP eine potenzielle weitere Erhöhung des Rundfunkbeitrags für ARD, ZDF und Deutschlandfunk aussetzen, so wie es zum Beispiel die Konservativen in Großbritannien mit der BBC schon umsetzen.

Zudem hat der Oberste Rechnungshof den Bayerischen Rundfunk (BR) wegen der finanziellen Situation gerügt. Nach dessen Bericht werden die finanziellen Reserven des BR, der jetzt auch den Nebenverdiensten von Führungspersonal mit einer neuen Obergrenze beikommen will, bis Ende 2024 weitgehend aufgebraucht sein. Vor allem die Pensionsverpflichtungen werden demnach den Finanzbedarf der Rundfunkanstalt weiter steigen lassen. Deswegen müsse auch der begonnene Personalabbau konsequent weiter umgesetzt werden. Für den Zeitraum 2018 bis 2020 stellt der Oberste Rechnungshof einen Gesamtfehlbetrag von 267 Millionen Euro fest.