Einschaltquoten: Klarer Sieg für Fußballklassiker

Während es beim Nations-League-Spiel zwischen England und Deutschland gestern Abend keinen Sieger gab, machte die Übertragung des Spiels RTL zum souveränen Gewinner in der Gunst des Gesamtpublikums und der 14- bis 49-Jährigen. So sahen die erste Halbzeit ab 20.45 Uhr bei den Kölnern 7,25 Mio. Zuschauer (MA: 25,5 Prozent), in der zweiten Halbzeit waren es gar 7,91 Mio. Zuschauer (MA: 32,8 Prozent). Beachtlich angesichts dieser Konkurrenz schlug sich die Wiederholung der Folge Lügen und Geheimnisse" aus der ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen", die auf 5,04 Mio. Zuschauer (MA: 18 Prozent) kam, ein Minus von gut 1,6 Mio. Zuschauern und knapp eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Erstausstrahlung im November 2020. Das Erste startete mit einem kurzfristig ins Programm genommenen "Brennpunkt" zur Wahl in Italien in die gestrige Primetime und verzeichnete dafür 3,7 Mio. Zuschauer (MA: 13,6 Prozent). Im Anschluss daran kamen die Dokumentation "Magische Momente der Natur" und der Polittalk "Hart aber fair" auf 1,96 Mio. Zuschauer (MA: sieben Prozent) bzw. 2,18 Mio. Zuschauer (MA: 8,1 Prozent).

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war die RTL-Fußballübertragung mit Marktanteilen von 30,4 Prozent in der ersten und 36,2 Prozent in der zweiten Halbzeit gestern Abend ganz klar die erste Wahl. Der "Brennpunkt" im Ersten kam in dieser Zielgruppe auf einen Marktanteil von 14,5 Prozent, für die anschließende Dokumentation "Magische Momente der Natur" standen 6,3 Prozent zu Buche, für den Polittalk "Hart aber fair" fünf Prozent. Auf 5,2 Prozent in dieser Zielgruppe kam der ZDF-Montagsfilm "Unter anderen Umständen - Lügen und Geheimnisse".

Die Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" verzeichnete gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von 12,5 Prozent und blieb damit knapp einen halben Punkt unter ihrem Vorwochenwert.

Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lag gestern Abend die Sat1-Rankingshow "111 chaotische Kollegen" (4,7 Prozent).