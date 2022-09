Exground Filmfest eröffnet mit "Irrlicht"

Das diesjährige Exground Filmfest in Wiesbaden eröffnet am 11. November mit Joao Pedro Rodrigues' Musical "Irrlicht". Die 35. Runde des Festivals präsentiert ein prall gefülltes Programm an Spiel-, Dokumentar-, Animations und Experimentalfilmen. Ein besonderer Fokus wird auf das Filmschaffen aus Portugal gelegt.

Das diesjährige in Wiesbaden eröffnet am 11. November mit Joao Pedro Rodrigues' Musical "Irrlicht". Die 35. Runde des Festivals präsentiert ein prall gefülltes Programm an Spiel-, Dokumentar-, Animations und Experimentalfilmen. Ein besonderer Fokus wird auf das Filmschaffen aus Portugal gelegt mit zehn Spiel- und Dokumentarfilmen sowie 14 Kurzfilmen, die schwerpunktmäßig von jungen Filmschaffenden stammen. Die Retrospektive ist Teresa Villaverde gewidmet. Ein umfangreiches Rahmenprogramm aus Diskussionsrunden, Lesungen oder einer Aussstellung ("Tale of Two Cities" des portugiesischen Dokumentarfotografen Goncalo Fonseca) runden das Filmprogramm ab.

Wie im Vorjahr plant das Organisationsteam coronabedingt zweigleisig und konzipiert das bevorstehende Festival als hybride Veranstaltung. Zum einen soll das Film- und Rahmenprogramm vor Publikum in der Caligari FilmBühne, im Murnau-Filmtheater und der Krypta der Marktkirche vor Publikum stattfinden, natürlich unter Einhaltung der im November gültigen Verordnungen. Dank eines weiterentwickelten On-Demand-Modells werden die Filme und Kurzfilmprogramme dann im Anschluss an das Festival mittels Geoblocking online über eine Streaming-Plattform nur in Deutschland und nur für begrenzte Zeit verfügbar sein.