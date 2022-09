BAFTA weitet Nordamerika-Engagement aus

Seit der Gründung einer Dependance in Los Angeles im Jahr 1987 ist die British Academy of Film and Television Arts auch in Nordamerika aktiv. Als Fortentwicklung der 1989 etablierten Britannia Awards will die BAFTA in Nordamerika nun jährlich Special Awards in den Bereichen Film, TV und Games vergeben.

Seit der Gründung der BAFTA Los Angeles im Jahr 1987 ist die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) in Nordamerika vertreten, seit 1989 werden dort die Britannia Awards an Individuen oder Firmen, die sich um die Fortentwicklung der Kunstform Kino verdient gemacht haben, vergeben. Presseberichten zufolge will die BAFTA, die in Nordamerika über knapp 2.000 Mitglieder verfügt, als eine Art Fortentwicklung der Britannia Awards künftig alljährlich Special Awards in den Bereichen Film, TV und Games vergeben. Gewürdigt werden sollen Personen für ihren signifikanten Beitrag in einem der drei genannten Bereiche durch ein einzelnes Projekt oder ihr Gesamtwerk. Die Verleihung soll in unterschiedlichen Städten in Nordamerika stattfinden; die erste Verleihung ist in Los Angeles geplant und noch ohne Termin.

Wie BAFTA-Vertreter gegenüber über dem US-Branchenblatt Variety deutlich machten, bedeute dies nicht zwingend das Aus für die Britannia Awards, die in diesem Jahr am 28. Oktober verliehen werden. Man überlege nur, dieser Verleihung einen anderen Anstrich zu verleihen.

Kathryn Busby, Chairwoman des North America Board der BAFTA, erklärt: "Das ist ein unglaublich aufregender Moment für die BAFTA, in dem wir unsere Preisverleihungen und Aktivitäten weiterentwickeln und ausweiten. Die Möglichkeit zu schaffen, während des Jahres Preise zu verleihen und Spitzenleistungen an mehr Locations zu feiern, war eine Priorität der Arbeit des Boards in diesem Jahr, in dem wir die Aktivitäten der BAFTA in Nordamerika ausweiten wollen. Deshalb sind wir jetzt hocherfreut, diese neue Zielrichtung bekannt geben zu können."