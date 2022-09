First Steps Awards: "The Ordinaries" ist Bester abendfüllender Spielfilm

Bei dem prestigeträchtige deutschen Nachwuchspreis sind am Montagabend die First Steps Awards verliehen worden. Als Bester abendfüllender Spielfilm wurde "The Ordinaries" von der Filmuniversität Babelsberg ausgezeichnet.

Am Montagabend sind in Berlin die 23. First Steps Awards vergeben worden. Bei dem prestigeträchtigen deutschen Nachwuchspreis, den der Schauspieler Hassan Akkouch sehr wortreich und teils tanzend moderierte und der live in der ARD-Mediathek übertragen wurde, ging der Preis für den Besten abendfüllenden Spielfilm an die Regisseurin Sophie Linnenbaum für "The Ordinaries" von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf.

Die Produzentin Mariam Shatberashvili gewann für den Berlinale-Wettbewerbsbeitrag "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" den No Fear Award, der bei der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) entstand.

Das Beste Drehbuch ging an Pipi Fröstl für "(W)hole" von der Filmakademie Wien. Als beste Schauspielerin mit dem Götz-George-Nachwuchspreis wurde Nancy Mensah-Offei für ihre Rolle in "Machines of Loving Grace" ausgezeichnet.

Für den Besten mittellangen Film wurde Valentin Stejskal für "5pm Seaside" ausgezeichnet, der eine freie Einreichung war. Der Michael-Ballhaus-Preis für die Beste Kamera ging an einen sichtlich ergriffenen Pasindu Goldmann für "The Kids Turned Out Fine" von der ifs internationale filmschule köln.

Lea Najjar bekam den Preis für den Besten Dokumentarfilm für "Kash Kash - Without Feathers We Can't Live" von der Filmakademie Baden-Württemberg über libanesische Taubengangster über den Dächern von Beirut.

In der Kategorie Kurz- und Animationsfilm gewann Kálmán Nagy von der Filmakademie Wien für "Das andere Ende der Straße". Bester Werbefilm wurde Marleen Valien für "Made for Hoomans" von Marleen Valien an der Filmakademie Baden-Württemberg.