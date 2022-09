Neue Marketing-Leitung für Astor-Gruppe

"Wir müssen auch als Branche einfach lernen, über unsere eigenen Grenzen hinaus zu schauen, zu denken und zu agieren", erklärt Hans-Joachim Flebbe. Neue Impulse setzen zu wollen, war demnach wichtiges Kriterium bei der Neubesetzung der Marketingleitung für die Astor-Häuser - und so hat sich Flebbe mit Sebastian Faulbaum gezielt für einen Kandidaten entschieden, der zwar Erfahrung in unterschiedlichen Bereichen der Filmbranche besitzt, der zum Kino aber mit einem Blick von außen kommt.

Faulbaum, der ab sofort das Marketing für die Astor-Gruppe übernimmt, startet mit einer Brandrede - und fokussiert sich dabei auf ein Thema, das jüngst auch bei der Filmkunstmesse wiederholt zur Sprache kam; nicht zuletzt in Form deutlicher Ansagen vom Verbandsvorsitzenden Christian Bräuer.

"Es steht mir natürlich nicht zu, die Arbeit einzelner Unternehmen oder deren Geschäftsmodelle zu kritisieren. Aber die äußere Wahrnehmung der Branche ist fatal, wenn wir die Wertigkeit eines Kinobesuchs schon selber derart in Frage stellen"; erklärt Faulbaum mit Blick auf einen "Preis-Aktionismus", der "reine Hilflosigkeit" sei. Ausdrücklich nicht kritisieren möchte er damit das "Kinofest", an dem auch die Astor-Gruppe teilnahm: "Mir geht es dabei nicht um einzelne Aktionen, die durchaus geeignet sein können, den Fokus auf unsere Branche zu richten. Wohl aber um pauschales und langfristiges Preisdumping."

Und Faulbaum geht noch weiter: Dass das Kino als Ort, an dem man Filme richtig erleben und genießen können, in den zurückliegenden Jahren Federn habe lassen müssen, sieht er auch als Versäumnis einzelner Betreibergruppen. "In vielen Multiplexkinos hat das Erlebnis viel von dem verloren, was mir an schönen Kinomomenten aus der Kindheit in Erinnerung geblieben ist", so Faulbaum, der den Eindruck habe, dass Filme "verramscht" würden, um nur an der Concessions-Theke zu verdienen.

Zur Kinobranche kommt der 41-jährige Faulbaum von der Studio Hamburg MCI GmbH, einer IT-Dienstleistungstochter der Studio-Hamburg-Gruppe; als dort verantwortete er die Unternehmenskommunikation als Marketing Manager. Der gelernte Mediengestalter und Betriebswirt (B.A.) hat zudem als Cutter und Postproduction Supervisor bereits selbst Filmprojekte begleitet. Faulbaums Credo: Echter Filmgenuss verdient auch einen fairen Preis.