"Avatar" ist weltweit erfolgreichster Film des Wochenendes

Knapp drei Monate vor dem Start von "Avatar: The Way of Water" kam das Original aus dem Jahr 2009 noch einmal in die Kinos - und war der weltweit erfolgreichste Film des Wochenendes.

Ziemlich genau 13 Jahre nach seinem Kinostart schickte Disney Avatar - Aufbruch nach Pandora" am vergangenen Wochenende noch einmal in die Kinos, um den Appetit auf den Mitte Dezember startenden Nachfolger Avatar: The Way of Water" weiter zu schüren.

Und das gelang, wie die Zahlen des Wochenendes zeigten. Mit 30,5 Mio. Dollar - zehn Mio. Dollar in den USA, 20,5 Mio. Dollar außerhalb Nordamerikas - war der weltweit erfolgreichste Film aller Zeiten 2,877 Mrd. Dollar erfolgreichste Film aller Zeiten am vergangenen Wochenende der weltweit erfolgreichste Film.

Während er in Deutschland die Sprung auf Platz eins knapp verpasste, belegte "Avatar - Aufbruch nach Pandora" u.a. in Frankreich, Italien, Singapur und Thailand die Spitzenposition der Charts.

Comscore-Analyst Paul Dergarabedian sagt über das Ergebnis: "Wir reden hier über einen Film, der 13 Jahre alt ist und den die Menschen zuhause anschauen können. Der große Vorzug ist die Präsentation in den Imax-Kinos. 'Avatar' erinnert daran, wie cool die Bilder aus Pandora auf der großen Leinwand aussehen." Weiter betont Dergarabedian: "Wäre der Rerelease unter den Erwartungen geblieben, wäre das ein erster Hinweis darauf gewesen, dass es für das Sequel ein Problem geben könnte. Aber das ist jetzt sehr ermutigend."