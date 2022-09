Foto des Tages: Letzte Klappe für "Die Diplomatin - Verschwunden in Rom" gefallen

Produktion

Die Dreharbeiten für "Die Diplomatin - Verschwunden in Rom" wurden erfolgreich in Rom beendet. Der neue Teil der Kriminalfilmreihe ist eine Produktion der UFA Fiction im Auftrag der ARD Degeto für die ARD. Karla Lorenz (Natalia Wörner, rechts im Bild mit Fabrizio Romagnoli), erst seit Kurzem als Botschafterin in Rom tätig, muss ein Geiseldrama beenden, denn die Tochter eines millionenschweren Bauunternehmers wurde verschleppt. Auch ihr Mitarbeiter Nikolaus Tanz (Jannik Schümann) wird entführt und so liegt das Leben zweier Menschen in ihren Händen. Produzent ist UFA Fiction-Geschäftsführer Markus Brunnemann, ausführende Produzentinnen sind Viktoria Barkhausen und Dorothea Goldstein. Redakteurin ist Claudia Luzius (ARD Degeto). Die Regie führte Roland Suso Richter, Drehbuchautor ist Christoph Busche. Die Produktion wird durch das Ministry of Culture Italia gefördert. Foto: ARD Degeto/ Roland Suso Richter (PR-Veröffentlichung)