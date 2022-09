Cannes-Wettbewerbstitel "Nostalgia" ist italienische Oscarhoffnung

Mario Martones Cannes-Wettbewerbstitel Nostalgia", den MFA in die deutschen Kinos bringen wird, geht für Italien ins Rennen um eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Ermano Rea hat Martone zusammen mit %Ippolita Di Maio% auch das Drehbuch zu "Nostalgia" geschrieben. Es erzählt die Geschichte von Felice Lasco (Pierfrancesco Favino), der nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurückkehrt - eine Stadt, die im zunächst fremd ist. Nach und nach kehren Erinnerungen an seine Vergangenheit in Neapel zurück; Erinnerungen, die ihn aufzufressen drohen.

Mit 14 Siegen ist Italien das am häufigsten in der Kategorie "Bester internationaler Film"/"Bester nicht-englischsprachiger Film" ausgezeichnete Land; zuletzt war der Auslandsoscar 2014 für Paolo Sorrentinos La Grande Bellezza" nach Italien gegangen, zuletzt nominiert war in diesem Jahr Sorrentinos "The Hand of God" gewesen.

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.