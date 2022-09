Klarer Sieger im Fantasy-Serien-Battle

Ist "House of the Dragon" oder "Die Ringe der Macht" die erfolgreichere Serie? Nimmt man Bittorrent-Downloads zum Maßstab, gibt es einen eindeutigen Sieger.

Die Piraterie-Experten von Torrentfreak haben sich Bittorrent-Download-Daten für die konkurrierenden Fantasy-Serien "House of the Dragon" und "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" angeschaut. Demnach gab es auf Basis von Stichproben zu Millionen globaler Bittorrent-Übertragungen im Zeitraum 7. bis 21. September einen eindeutigen Sieger: "House of the Dragon" kam laut Torrentfreak an Spitzentagen auf mehr als 1,4 Mio. geschätzte Downloads. Im gesamten Auswertungszeitraum seien über neun Mio. Downloads registriert worden - wohlgemerkt handelt es sich bei allen Zahlen um hochgerechnete Schätzungen.

"Die Ringe der Macht" erreichte in der Spitze dagegen nur 650.000 Downloads und im Gesamtzeitraum etwa fünf Mio., also nur etwas mehr als die Hälfte der Konkurrenzserie. Laut Torrentfreak hat das Piraterieverfolgungsunternehmen MUSO zumindest bestätigt, dass das allgemeine Interesse an Drachen höher als an Ringen sei.

Teil der Erklärung für das Phänomen, worauf Torrentfreak nur sehr knapp eingeht, könnte sein, dass global sehr viel mehr Zuschauer Zugang zu Amazon Prime Video haben als zu HBO/HBO Max.

Interessant: Im Ranking der Länder, in denen "House of the Dragon heruntergeladen wurde, liegt Russland an der Spitze vor Brasilien und der USA. Was auch damit zu tun hat, dass in Russland derzeit keine legalen Abrufoptionen bestehen.