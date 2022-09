Italienische Branche feiert Resultate des dortigen Kinofests

Nach der ersten Ausgabe des fünftägigen "Cinema in Festa" blickt man nach Angaben des italienischen Kinoverbands auf "hervorragende Ergebnisse" einer Veranstaltung, die in den kommenden fünf Jahren jeweils zwei Mal durchgeführt werden soll.

Als Kinomarkt hat Italien nach der Pandemie bekanntermaßen besonders viel aufzuholen - tatsächlich lag das Land Ende August nach Angaben von Gower Street bei den Umsatzzahlen noch um vier Prozent zurück. Leider nicht hinter 2019. Sondern hinter 2020.

Wie in vielen europäischen Märkten (Schweden feierte am 18. September einen erfolgreichen Kinotag, in den Niederlanden wird es ein dreitägiges Event Anfang November geben) versucht man auch in Italien, die Kinobegeisterung mit Aktionstagen wieder zu schüren. Das erste Kinofest, die "Cinema in Festa", fand vom 18. bis 22. September an fünf Spieltagen statt - und das nach Angaben des italienischen Kinoverbands ANEC mit "hervorragenden Ergebnissen".

So habe die Initiative, die von italienischen Kinos und Verleihern mit Unterstützung des Kulturministeriums organisiert wurde und in deren Rahmen landesweit Zuschaueraktionen, Vorpremieren und Sonderveranstaltungen stattfanden, zum Sonderpreis von 3,50 Euro insgesamt 1,1 Millionen Besucher in die Kinos gelockt. Das entspricht dem Zuspruch für das zweitägige Kinofest in Deutschland, das allerdings komplett am Wochenende stattfand; während vier Tage der italienischen Variante auf Werktage entfielen. Wie schon in Deutschland, musste das italienische Kinofest ohne großen US-Neustart auskommen.

Kulturminister Dario Franceschini jedenfalls sieht in den Zahlen eine Bestätigung dafür, dass "der Wunsch groß ist, wieder Filme im Kino zu sehen. Kinos sind kulturelle Garnisonen und das gemeinsame Betrachten eines Films ist eine einzigartige bereichernde Erfahrung, weshalb die Regierung Kinos und die gesamte Branche unterstützt hat und weiterhin stark unterstützen wird".

Anders als in Deutschland folgte auf das italienische Kinofest auch umgehend eine Stellungnahme eines Verbandsvertreters aus dem Verleibereich. Luigi Lonigro vom italienischen Branchen-Dachverband ANICA hob hervor, dass die "Magie und Einzigartigkeit des Kinosaals" wieder in den Mittelpunkt der Gespräche gerückt sei. Er sprach von einem "großen Erfolg für die gesamte Branche", von Kinos, über Verleih bis hin zur Produktion - und stellte fest: "Es ist nur das erste kleine Stück eines viel größeren Projekts, das das Kino wieder zum Protagonisten unseres Lebens machen wird."

Mario Lorini, Präsident des italienischen Kinoverbands ANEC, freute sich über fünf erfolgreiche Tage, deren Ergebnisse über den Erwartungen gelegen hätten. Er führte dies nicht zuletzt auf die Kommunikationskampagne im Vorfeld zurück - und er dankte allen, die sich innerhalb der Branche für die Initiative eingesetzt hätten.

Die Topfilme hätten sich an den fünf Tagen munter abgewechselt: Während am Sonntag erwartungsgemäß Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" und DC League of Super-Pets" (die in Deutschland einen ordentlichen Schub durch das Kinofest erfuhren) die meistbesuchten Titel gewesen seien, waren es von Montag bis Mittwoch Il signore delle formiche" und "L'immensità" und am Abschlusstag schließlich die Wiederaufführung von Avatar - Aufbruch nach Pandora" und Don't Worry Darling".

Schon jetzt steht fest, dass die Initiative über die nächsten fünf Jahre hinweg zwei Mal jährlich wiederholt werden soll, jeweils im Juni und im September.