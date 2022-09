REVIEW Streaming: "Blond" von Andrew Dominik

Andrew Dominiks Verfilmung von Joyce Carol Oates' Roman mit Ana De Armas in der Rolle der Marilyn Monroe war einer der umstrittensten Filme im Wettbewerb der 79. Mostra von Venedig. In zwei Tagen startet "Blond" jetzt bei Netflix. Lesen Sie nach, was dran ist an den Streitpunkten, an denen sich die Filmkritik spaltet.

Was man nicht alles hörte, was nicht alles geschrieben wurde über den ersten Spielfilm des australischen Ausnahmefilmemachers Andrew Dominik seit seinem meisterlichen, aber unterschätzten Killing Them Softly" aus dem Jahr 2012. Von unerträglich harten Vergewaltigungsszenen war die Rede, von expliziten Passagen, wie sie im amerikanischen Unterhaltungskino ungewöhnlich seien, von langen Scharmützeln mit Netflix, die zunächst nicht bereit waren, den Film in der Vision des Regisseurs zu unterstützen, von dem immer schon rar gewesenen und heute eigentlich gar nicht mehr existenten NC-17-Rating wegen "some sexual content". Nun muss man sofort konzedieren: "Blond" ist ein ernsthafter Film für Erwachsene. Wer sich ein unterhaltsames Biopic über die Höhen und Tiefen im Leben von Marilyn Monroe erwartet, wird sich unweigerlich vor den Kopf gestoßen fühlen wegen des unablässigen Sperrfeuers an Misshandlung und Erniedrigungen, die die von Ana De Armas in einer grenzgängerischen Darstellung bis an den Rand der Selbstaufgabe gespielten Hauptfigur zu erdulden hat.

Amerikanische Kritiker ziehen Vergleiche zu Die letzte Versuchung Christi" und Die Passion Christi", ich fühlte mich eher erinnert an Bressons Mouchette" und Zum Beispiel Balthasar" oder Dreyers Die Passion der Jungfrau von Orleans" und Gertrud", berühmte Beispiele für tanszendentales Kino, wenngleich mit mehr drängendem Gestaltungswillen realisiert als von den bekannten Vertretern dieses Stils erlaubt. Man kann den Film auch als Begleitfilm zu Dominiks eigenem Meisterwerk Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford", auch ein Film über eine amerikanische Legende und ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Oder als negativen Gegenentwurf zu "Elvis" verstehen, der seinerseits vom Ringen einer Popikone der Fünfzigerjahre um Freiheit und Selbstbestimmung erzählt. Anders als Baz Luhrmann gesteht Andrew Dominik seiner tragischen Heldin keine Momente des Triumphs zu. Man muss sich aber auch dringend verabschieden von der Idee, "Blond" sei der Versuch einer Filmbiographie. Es handelt sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Joyce Carol Oates aus dem Jahr 1992, 1022 Seiten in der deutschen Erstausgabe, keine Biographie, sondern eine Fiktion, eine Dekonstruktion des Mythos Marilyn Monroe, der Versuch, an den biographischen Eckdaten entlang einen Einblick in das Innenleben der vielleicht berühmtesten Frau des 20. Jahrhunderts zu erlangen, deren Sehnsucht nach Liebe erstickt wird von den Männern ihres Lebens und den Männern auf der Straße, für die Norma Jeane Baker Projektionsfläche ist, ein Sexobjekt, ein Stück Fleisch, begehrt und begafft, verehrt und angeglotzt, gebraucht und geschlagen, jedes Blitzlicht der neue Versuch, eine Wunde zu schlagen.

"Sei ein braves Mädchen", sagt die Mutter wiederholt zu der kleinen Norma Jeane, die leidet unter deren erratischen Grausamkeiten und der Sehnsucht nach dem "Daddy", den sie nie kennenlernt und fortan sucht in fast allen Männern, mit denen sie sich einlässt: der Studiochef, für den sie sich über den Schreibtisch beugen muss; die Hollywood-Emporkömmlinge, mit denen sie eine bizarre Dreierbeziehung hat; der Sportstar, der sie grün und blau schlägt: der Schriftsteller, der unentwegt seine intellektuelle Überlegenheit ausspielen muss; der Präsident, der sie lieblos zur Fellatio zwingt. Mitleidlos und schonungslos schickt Andrew Dominik seine Hauptdarstellerin in ein traumartiges Szenario, das immer nur Albtraum ist, aufgrund der an Badalamenti erinnernden Musik von Nick Cave und Warren Ellis losgelöst von der Bodenhaftung der Realität, Marilyn in Lynchland, in der sich Momente der Verzweiflung und Entfremdung abwechseln mit verblüffend akkurat nachgestellten berühmten Momenten aus den Filmen der Monroe, Alles über Eva", Blondinen bevorzugt", Das verflixte siebte Jahr", Manche mögen's heiß".

Alles ein einziger Höllenkreis, aus dem es für die Hauptfigur ebenso wenig einen Ausweg gibt wie für den Zuschauer. Mitgehangen, mitgefangen. Gerne sieht man ihn nicht, diesen kalten, mitleidlosen Film, der seine Heldin zerbrechen lässt wie die echte Marilyn Monroe zerbrach, ein Opfer, das nie eins sein wollte und sich flüchten musste von den Anfeindungen der Welt in Alkohol, Pillen und eine manische Fixierung darauf, nur dadurch gerettet werden zu können, indem sie selbst ein Baby auf die Welt bringt. Man kann aber auch nicht wegsehen. Zu intensiv ist die Erzählung, zu überwältigend sind die sensationellen Bilder des ungewöhnlich talentierten Kameramanns Chayse Irvin, zu überzeugend ist die Darstellung von Ana De Armas, die mal mit MM verschmilzt, dann aber wieder ganz sie selbst ist - etwas, was Norma Jeane Baker in ihrem Leben niemals vergönnt war.

Thomas Schultze