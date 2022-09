SRG reduziert Energieverbrauch

Zu den Schweizer Großunternehmen, die in Zeiten der Energiekrise den Energieverbrauch reduzieren, gehört auch die SRG. Die nun beschlossenen Sparmaßnahmen bei Strom und Gas sollen in allen fünf Unternehmenseinheiten, der Generaldirektion und der Tochtergesellschaft SWISS TXT sofort umgesetzt werden.

Zu den Schweizer Großunternehmen, die in Zeiten der Energiekrise den Energieverbrauch reduzieren, gehört auch die SRG. Die nun beschlossenen Sparmaßnahmen bei Strom und Gas sollen in allen fünf Unternehmenseinheiten, der Generaldirektion und der Tochtergesellschaft SWISS TXT sofort umgesetzt werden. Zu ihnen gehören, dass die beleuchteten Logos an den Außenflächen der Gebäude und die Umgebungsbeleuchtung ausgeschaltet bleiben, sofern es nicht aus Sicherheitsgründen notwendig bleibt. In den Räumlichkeiten wird die Heiztemperatur um zwei Grad gesenkt, je nach Nutzung die Lüftung ausgeschaltet, die Verfügbarkeit von Warmwasser eingeschränkt und dekorative Fernsehgeräte ausgeschaltet. Zudem werden alle Mitarbeiter zum persönlichen Energiesparen motiviert. Die SRG geht davon aus, dass mit diesen Sofortmaßnahmen der Energieverbrauch des Unternehmens um schätzungsweise 13 bis 15 Prozent reduziert werden kann.