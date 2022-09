"Mord mit Aussicht" und "Die Heiland" werden fortgesetzt

Die ARD-Hauptabendserien "Mord mit Aussicht" und "Die Heiland - Wird sind Anwalt" werden fortgesetzt. Drehstart zur fünften Staffel von "Mord mit Aussicht" wird voraussichtlich im März 2023 sein; die Ausstrahlung von 13 Folgen ist für Frühjahr 2024 geplant. Die vierte Staffel von "Die Heiland" wird ab 25. Oktober gedreht; 13 Folgen sollen ab Herbst 2023 gesendet werden.

Die sechs Folgen von "Mord mit Aussicht" von Claussen+Putz sahen in diesem Jahr durchschnittlich 6,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Fernsehen; in der Mediathek kamen noch einmal - nach längengewichteten Streamviews - 436.000 Zuschauende je Folge hinzu. "Die Heiland" von Olga Film verfolgten 2021/22 im Durchschnitt 4,76 Millionen Fernsehzuschauende pro Folge, zusätzlich sahen 203.000 Zuschauende pro Folge die Serie in der ARD-Mediathek. Die Wiederholungen der Serien in den Dritten Programmen erfreuen sich laut der Mitteilung am Montag auch Jahre nach der Premiere größerer Beliebtheit beim Publikum, selbst nach mehrfacher Ausstrahlung.

Neben "Mord mit Aussicht" und "Die Heiland - Wir sind Anwalt" tragen die Serien "Tierärztin Dr Mertens" und "Die Kanzlei" laut ARD dazu bei, dass der Dienstagabend um 20.15 Uhr im Ersten nach wie vor einer der Sendeplätze für Serien im deutschen Fernsehen ist. "Tierärztin Dr. Mertens" sahen 2021 durchschnittlich 4,96 Millionen Zuschauende; die achte Staffel mit 13 neuen Folgen ist im Dreh und im zweiten Quartal 2023 zur Ausstrahlung vorgesehen. Eine Verlängerung von "Die Kanzlei" wurde aufgrund des Erfolgs der gerade laufenden fünften Staffel (die ersten fünf Folgen erreichten im Durchschnitt 4,78 Millionen Zuschauende) aktuell beschlossen.