Erneut Hauptpreis für das Kommunale Kino Pforzheim

Nach zwei Corona-bedingten Digitalausgaben wurde der 23. Kinopreis des Kinematheksverbundes nun wieder in Präsenz vergeben; beflügelt von einer Verdopplung des von der BKM ausgelobten Preisgeldes. Das Kommunale Kino Pforzheim erhielt zum zweiten Mal in Folge einen der vier Hauptpreise.

Die 23. Verleihung des Kinopreises des Kinematheksverbundes erfuhr in zweierlei Hinsicht Schwung. Zum einen konnte sie nach zwei Pandemie-bedingten Digitalausgaben nun wieder in Präsenz in den Räumen der Deutschen Kinemathek stattfinden. Zum anderen hatte die BKM mit einer - als Reaktion auf die auch im vergangenen Jahr schwierige Pandemiesituation erfolgten - Erhöhung des Preisgeldes von 30.000 auf insgesamt 60.000 Euro dafür gesorgt, dass sich die Prämien jeweils verdoppelten: Auf 4000 Euro für die vier Hauptpreisträger, auf 2000 Euro für die 22 weiteren ausgezeichneten Spielstätten.

Besonders freuen durfte sich dabei das Team des Kommunalen Kinos Pforzheim, zählte es doch im zweiten Jahr in Folge zu den Hauptpreisträgern. In einem "schwierigen Umfeld mit einem ideenreichen Programm Kinder und Erwachsene" angesprochen zu haben, überzeugte die Jury ein weiteres Mal. Diese erklärte zudem: "Erneut beeindruckten die außergewöhnlichen Open-Air-Veranstaltungen, unter anderem wurde ein Autokino am Rathaus angeboten und auf einer gesperrten Autobahn eine Leinwand aufgebaut. Vorbildlich waren auch die Angebote für Kinder, die während der Pandemie eigene Trickfilme herstellen konnten." Die Open-Air-Angebote waren schon 2021 für die Vergabe des Hauptpreises ausschlaggebend gewesen. Laut Pforzheimer Lokalmedien sei Geschäftsführerin Christine Müh besonders stolz darauf, dass ihrem Haus der Hauptpreis nun häufiger (insgesamt drei Mal) zugesprochen worden sei, als jedem anderen Kino.

Die weiteren drei - jeweils auch mit 4000 Euro dotierten - Hauptpreise gingen an das Clubkino im Lingnerschloss Dresden, die Cinémathèque in Leipzig und den Pupille-Verein in Frankfurt am Main.

Tatsächlich hatten sich sowohl das Clubkino als auch die Cinémathèque bereits Anfang der vergangenen Woche noch höhere Preisgelder sichern können. Denn im Rahmen der Kinoprogrammpreise Mitteldeutschland wurden sie als zwei von fünf mitteldeutschen nicht-gewerblichen Spielstätten für ein "hervorragendes Jahresfilmprogramm 2021" mit Prämien in Höhe von 5000 Euro bedacht. Dort war der Hauptpreis mit 10.000 Euro dotiert.