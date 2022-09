Boxoffice in China 26 Prozent unter Vorjahr

Nach einem schwachen Wochenende mit einer unveränderten Top fünf liegt das Boxoffice in China aktuell 26 Prozent unter dem vergleichbaren Vorjahreswert. Der große Befreiungsschlag wird auch am kommenden Wochenende rund um den chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober nicht erwartet.

Am vergangenen Wochenende wurden in den chinesischen Kinos insgesamt gerade einmal 18,6 Mio. Dollar eingespielt; nach Angaben von Artisan Gateway der schwächste Wert des Jahres in China, das mit dem Neujahrsfest Anfang Februar begonnen hatte.

Mit 6,3 Mio. Dollar - und damit rund einem Drittel des gesamten Wochenend-Boxoffice' - war "Give Me Five", die von Zhang Luan inszenierte Tragikomödie um einen jungen Mann, der seinem Vater hilft, seine verlorene Erinnerung wieder zu finden, zum dritten Mal in Folge die Nummer eins in China und hat seit ihrem Start am 9. September insgesamt 46,4 Mio. Dollar eingespielt.

Auch die restlichen Filme der Top fünf in den chinesischen Kinocharts blieben am vergangenen Wochenende mit dem Animationsfilm "New Gods: Yang Jian" (WE: 2,8 Mio. Dollar; gesamt: 70 Mio. Dollar), der SciFi-Komödie "Moon Man" (WE: 2,6 Mio. Dollar; gesamt: 442 Mio. Dollar), der Familien-Tragikomödie "Table for Six" (WE: 2,1 Mio. Dollar; gesamt: elf Mio. Dollar) und dem Drama "Song of Spring" (WE: 1,3 Mio. Dollar; gesamt: 9,8 Mio. Dollar) unverändert.

Als Grund für die schlechten Zahlen in den chinesischen Kinos, die mit einem Jahreseinspiel von 3,7 Mrd. Dollar aktuell rund 26 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres liegen, nennt Artisan Gateway das weitgehende Fehlen von Neustarts aus Hollywood und dem übrigen Ausland sowie die Zurückhaltung von bei heimischen Neustarts, die sich meist um größere Feiertage herum gruppieren.

Ein solcher steht am 1. Oktober, dem Nationalfeiertag in China, an. Doch auch hier ist die Prognose von Artisan Gateway, was die üblichen Rekord-Kinozahlen für das entsprechende Wochenende anbelangt, eher zurückhaltend. Neben den nach wie vor in China vorhandenen Schließungen einiger Kinos infolge der Coronapandemie führt Artisan Gateway als Gründe hierfür u.a. die Zurückhaltung bei den Konsumenten aufgrund der schwächelnden Wirtschaft ins Feld.