"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" ist Boxofficemilliardär

Bereits vor Wochenfrist hat der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2022 am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von einer Milliarde Dollar geknackt.

Wie schon seine beiden Vorgänger hat auch der Abschluss der "Jurassic World"-Triologie am weltweiten Boxoffice die Einspielmarke von einer Mrd. Dollar geknackt. Bereits vor Wochenfrist hatte Jurassic World: Ein neues Zeitalter" sein US-Einspiel auf mehr als 376 Mio. Dollar, sein Einspiel außerhalb Nordamerikas auf 624 Mio. Dollar schrauben können und damit die weltweite Einspielmarke von einer Mrd. Dollar überschritten. "Jurassic World: Ein neues Zeitalter", den in Deutschland bis dato rund 2,15 Mio. Kinobesucher (23,7 Mio. Dollar) gesehen haben, ist hinter Top Gun Maverick" (1,471 Mrd. Dollar) der zweiterfolgreichste Film des Jahre 2022 am weltweiten Boxoffice.

Für Universal ist "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" der siebte Film, der am weltweiten Boxoffice eine Mrd. Dollar oder mehr eingespielt hat.

"Jurassic World", der weltweit erfolgreichste Universal-Film, hatte es 2015 auf 1,671 Mrd. Dollar gebracht gehabt, bei "Jurassic World: Das gefallene Königreich" hatten 2018 1,31 Mrd. Dollar zu Buche gestanden.