BASE/DEGI-Bericht für UK: Es geht wieder aufwärts

Die British Association for Screen Entertainment (BASE) und die Digital Entertainment Group International (DEGI) haben am 23. September den Bericht "The Evolution of Home Entertainment Report 2020 - 2025" veröffentlicht. Darin schreiben die Organisationen, dass der britische Home-Entertainment-Markt in den nächsten drei Jahren, also bis 2025, voraussichtlich auf eine Einnahmehöhe von 5,5 Mrd. Pfund steigen werde. Davon würden 2,4 Mrd. Pfund auf den Verkauf von Filmen entfallen.

2020 hatte die britische Home-Entertainment-Branche 3,3 Mrd. Pfund umgesetzt; 2021 3,7 Mrd. Pfund. In dem neuen Bericht ist davon die Rede, dass das Umsatzwachstum einem Anstieg von 114 Prozent gegenüber den Prognosen vor der Pandemie entspreche.

Unter Berufung auf Daten von u.a. Ampere Analysis, Futuresource Consulting, Kantar, British Screen Forum und Official Charts Company behauptet der Bericht, dass mit der Erholung der Verbraucherausgaben nach der Pandemie auch die Veröffentlichung neuer Filme und in der Folge der Verbraucher die Investitionen über Einzelhandels- und Verleihkanäle steigen werden.

In dem BASE/DEGI-Bercht kommen diverse Marktanalysten zu Wort. Craig Armer, Strategic Insight Director (Entertainment) bei Kantar, fand beispeilsweise heraus, dass 35,1 Prozent der Verbraucher in Großbritannien in der 52-Wochen-Periode bis zum 26. Juni 2022 mindestens einmal das Kino besuchten, verglichen mit 46,2 Prozent im gleichen Zeitraum 2019, was einem Rückgang von 24 Porzent entspricht. Dieser Abwärtstrend wirkte sich dann auf den Home-Entertainment-Markt durch einen Rückgang um 40 Prozent auf 5,1 Millionen aktive, britische Verbraucher aus, die Filme ausleihen oder kaufen, verglichen mit neun Millionen Home-Entertainment-Kunden im Jahr 2019. "Erwarten Sie, dass sich dieser in den nächsten Jahren wieder erholen wird, da der Fluss neuer Inhalte konsistenter wird und möglicherweise bis zu zwei Millionen zusätzliche Käufer wieder in den Home-Entertainment-Markt locken wird", so Armer.