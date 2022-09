Frankreich schickt "Saint Omer" ins Oscarrennen

Alice Diops Spielfilmdebüt hatte Anfang des Monats in Venedig seine Premiere gefeiert und war dort zweifach ausgezeichnet worden. Nun wurde es unter fünf Filmen ausgewählt, um sich für Frankreich für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" zu bewerben.

Bei seiner Premiere in Venedig war Alice Diops Spielfilmdebüt Saint Omer" mit dem Großen Preis der Jury und dem Luigi De Laurentis Award für den besten Debütfilm ausgezeichnet worden, jetzt wurde er von Frankreich für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht.

Das lose auf wahren Begebenheiten beruhende Drama um einen Prozess gegen eine junge Senegalesin, die ihre 15 Monate alte Tochter getötet haben soll, setzte sich auf einer fünf Filme umfassenden Shortlist gegen Eric Gravels Full Time", Les pires" von Lise Akoka und Romane Gueret, Alice Winocours Revoir Paris" und Mia Hansen-Loves An einem schönen Morgen" durch.

Mit 39 Nominierungen ist Frankreich das Land, das bis dato die meisten Filme im Rennen um den Oscar in der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film"/"Bester internationaler Film" hatte. Neunmal ging der Oscar in dieser Kategorie nach Frankreich, zuletzt 1993 an Régis Wargniers Indochine".

Noch bis 3. Oktober können bei der Academy of Motion Picture Arts and Sciences Filme für eine Oscarnominierung in der Kategorie "Bester internationaler Film" eingereicht werden. am 21. Dezember wird die Academy dann eine 15 Filme umfassende Shortlist veröffentlichen, aus der bis zum 24. Januar 2023 die Nominierten ausgewählt werden. Die Oscarverleihung findet am 12. März 2023 statt.