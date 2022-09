Foto des Tages: Wim Wenders Stipendium vergeben

Kino

Am Freitag wurde zum neunten Mal das Wim Wenders Stipendium der Film- und Medienstiftung NRW im Kreativstudio LAVAlabs Moving Arts in Düsseldorf-Flingern verliehen. Das jährlich mit einer Gesamtsumme von 100.000 Euro ausgelobte Stipendium soll jungen Filmemacher:innen den Freiraum für die unabhängige und eigenständige Entwicklung ihrer filmischen Ideen geben. Auf dem Foto: Cem Kaya ("Heute ist Mutter gestorben"), TÒ SU alias Martina Mahlknecht und Martin Prinoth ("Below Deck"; hintere Reihe), Tatjana Kononenko ("Geschichten in der Dunkelheit", vordere Reihe), Mirko Derpmann (Kreativdirektor Scholz & Friends Agenda), Wim Wenders (Juryvorsitzender), Petra Müller (Geschäftsführerin Film- und Medienstiftung NRW), Su-Jin Song ("Sol"), Simon Steinhorst, Hannah Stragholz, Olivia Schrøder von Lüttichau ("Zum Knochen"). Foto: Hojabr Riahi/Film- und Medienstiftung NRW (PR-Veröffentlichung).